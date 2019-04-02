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保德信投信：拉丁美洲市場波動大 逢回可加碼

2019-04-02 11:18經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

近一周拉丁美洲股市面臨較大幅度波動，主要是受到巴西股市所拖累。上周巴西政府在國會報告傳出軍方撙節計畫，減支幅度不如預期，市場擔憂此舉將可能影響現任總統波索納洛（JairBolsonaro）推動年金改革的進程。

保德信投信認為，巴西短線受到年金改革政治雜音難免，通過議案時間將可能有所拖延，然而只要巴西年金改革持續，未來表現仍可期待，可伺機逢低加碼佈局。

保德信拉丁美洲基金經理人高君逸表示，由於巴西總統前後任屬於不同政黨，在軍方減少支出的議題屬於短期雜音。高君逸認為，年金改革草案在眾議院表決前，需要經過數十次財政討論，最終參眾兩院均取得六成同意始能通過，預期在這段決議期間政治雜音將會影響市場情緒。

高君逸指出，根據摩根史坦利報告，巴西年金改革草案有75%機會在8月份成功闖關眾議院，而最終通過時程會落在年底。高君逸預估，考量本次提案規模較前朝政府更為擴大，條件更為嚴峻，這將會受到民眾和其他政黨反對壓力。因此，預期在民眾與朝野協商壓力下，年金緊縮程度將不如草案。

高君逸進一步表示，過去半年期間巴西股市上漲已逾16%（以美元總報酬計算），摩根史坦利證券認為，在眾議院通過前，巴西股市將面臨修正壓力。然而觀察今年巴西成長率上看2.5%，2月份製造業PMI攀升至53.4，在景氣榮枯值以上；企業信心為64.5也來至2010年1月新高，經濟數據表現亮眼，整體成長動能無虞。

展望拉美地區，高君逸預料企業獲利增長強勁，加上貨幣貶值壓力舒緩，原物料價格回升等利多刺激下，拉美股市後市表現依然看好。

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