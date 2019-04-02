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經濟解析／徵人啟事貼在門口 算「公開揭示」嗎?

2019-04-02 09:42經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

公司行號、超商餐廳、小麵攤等雇主，在公司及營業場所門口，貼上「誠徵xxx人員 內洽」的昭告文字，要小心了！雇主可能被罰6萬元以上罰鍰。

熟悉勞資問題的諭律國際企業諮詢管理顧問公司總經理王冠斌表示，按「就業服務法」第5條規定「雇主招募或僱用員工，不得有提供職缺經常性薪資未達新臺幣4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍的情形」，違者處6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

王冠斌表示，上述招工的告示，貼在自家營業住所的門口，但未說明經常性薪資範圍，是否違反法規上的「未公開揭示」，仍有討論的空間，但是，近期確有中小企業業主反應，因為這樣的招工告示，而接獲相關主管單位關切的電話。

王冠斌認為，由於招工告示未限於刊登在求才網站或報紙，貼在自家營業場所，也是國內習見的招工方式，若雇主因此而受罰，實有違社會民情，也有矯枉過正之虞。此一問題，仍有待主管機關進一步解釋。

「就業服務法」上路後，按勞動部的說法，若雇主標示「薪資面議」，最後卻給薪低於4萬元就構成違法條件，即便宣稱「試用期」滿後，才會調高到4萬元以上，也會挨罰，相關規定甚嚴，已引起許多中小企業感到無所適從，擔心動輒受罰。

公司門口貼上「誠徵xxx人員 內洽」的昭告文字，要小心了！圖／由諭律國際企業諮...
公司門口貼上「誠徵xxx人員 內洽」的昭告文字，要小心了！圖／由諭律國際企業諮詢管理顧問公司提供
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