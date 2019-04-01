3月PMI連三升續呈緊縮 對未來展望創五年最大增幅

2019-04-01 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中華經濟研究院今（1）日公布3月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI）。PMI連續五個月呈現緊縮，但指數連三升，續揚0.5至48.8，其中製造業對未來展望指數大躍升，創2014年2月以來最大增幅。另外，NMI反映年節淡旺季交替，營建不動產業回溫、加上內需消費市場支撐，中斷連二月緊縮，大幅攀升5.5至53.3轉為擴張。

觀察PMI五項組成指標中，新增訂單與人力雇用呈現緊縮，但中經院助研究員陳馨蕙指出，新增訂單已明顯沒有向下急墜，生產指數也中斷連四月的緊縮，轉為持平（50.0%），存貨指數甚至連二升，持續擴張來到51.8％，但供應商交貨時間仍連五月回報下降，3月續跌至47.7％。

六大產業PMI中，有五大產業呈現擴張，僅交通工具產業PMI為49.6連六月呈緊縮，陳馨蕙分析，去年中國大陸汽車產業銷量創下29年來首次的負成長，使台灣國產車受到威脅，3月受訪廠商則表示，汽車供應鏈情況已好轉，但尚未回到之前的水準。

值得注意的是，全體製造業之「未來六個月展望指數」創自2018年9月以來首次呈現擴張，指數躍升9.2個百分點至52.1％，為五年來以來最大攀升幅度。陳馨蕙說明，市場氛圍沒有去年底悲觀，廠商已經調適心態，將不確定性是為長期拉鋸戰，但並不能解讀為後市樂觀。

細部觀察，電子光學產業及交通工具產業的未來六個月展望指數，分別中斷連續五、七個月的緊縮，指數躍升至53.6%與56.3%，也是3月全體製造業之展望指數轉為擴張的主因之一；另外，電力機械設備產業的未來六個月展望指數，也中斷連續七個月的緊縮，指數攀升13個百分點至持平。

至於非製造業，中經院院長陳思寬說，主因2月工作天數少，使3月NMI商業活動和新增訂單指數大幅彈升，再加上今年內需市場可望有所支撐，陳思寬舉例，去年前瞻建設計畫仍在基礎打底階段，今年有望看到政府投資成果。

中華採購與供應鏈管理協會執行長賴樹鑫也點出，3月營建不動產業的商業活動指數來到創編最高，受訪業者表示商業不動產全面回溫，包括換屋群、平價重畫區、中南部透天厝皆有增加，而非單一面向。

另外，賴樹鑫表示，除了政府釋出很多公共建設，在台商回流政策的效應也拉升營建不動產業表現，返鄉台商集中在桃園、新竹設廠，部分台商因此順勢在地置產；台灣房屋業者指出，桃園門市交易量年增高達兩成以上，居全台各都會之冠。賴樹鑫說，以台灣營建不動產業長年低迷情況，這次的指標是很重要的內需市場觀察。