台股基金Q1績效出爐 這十檔基金報酬率逾18%

2019-04-01 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



今年以來台股表現亮眼，加權指數第1季上漲9.4%，櫃買指數上漲12.98%，月線連三紅。觀察台股股票型基金第1季表現，科技型14.32%表現最好，其次為中概型的14.18%及店頭型的13.95%，145檔股票型基金平均報酬率為13.42%，成績亮眼。

根據CMoney統計至3月29日止，第1季績效前十名的台股基金，分別為群益長安、野村優質-S類型新台幣計價、野村優質-累積類型新台幣計價、群益中小型股、群益奧斯卡、安聯台灣智慧、日盛上選、統一台灣動力、安聯台灣大壩、群益店頭市場等基金，報酬率皆在18%以上。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，美國聯準會(FED)態度轉向鴿派，2019年不升息機率高，縮表9月完成，新興市場股市仍有資金動能，資金面可望有效支撐台股走勢。

4月重點在財報表現，美股及台股首季財報4月中旬起跑，中旬前為財報空窗期，影響股市變數少，短線上指數仍有表現空間，可留意下半年至明年展望明確的產業，主要集中在半導體內容需求的增加，而非設備增加。

張亞瑋分析，電子產業追蹤方向，手機新規格、5G、伺服器、Data Center、iClould、AI、邊緣運算、其他穿戴裝置包括iWatch、AirPods供應鏈。傳產方面，美國服飾，美國休閒車輛品牌，受惠客戶集中供應鏈及產線移轉至非中國地區，越南廠區受惠概念等。