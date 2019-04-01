親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

內湖托嬰中心疑傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫

永大股臨會關鍵在外資 公司派:此前不排除三方好好協商

2019-04-01 15:51經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

日立公開收購國內電梯大廠永大機電（1507）持續延燒，上周五日立針對股臨會召開提出假處分聲請，遭到士林地院予以駁回，意即股東臨時會勢必在4月18日召開。永大今（1）日強調，目前日立收購價格至65元，召集理由已不存在，市場派獨董執意召開股臨會用意難以理解，不排除在此之前三方好好協商。

日立製作所透過全資子公司台灣日立電梯公開收購全數永大股權，台灣日立電梯在3月22日決定，公開收購每股價格從60元提高到65元，並在22日向台灣主管機關申報。台灣日立電梯在3月6日向永大通知延長公開收購時間至4月22日。

但永大經營權爭議不斷，針對市場派永大獨董陳世洋質疑，為何永大董事會僅接受日立盡職調查提案，而否決其他兩家電梯廠商的提案。永大總經理蔡鋒杰說明，盡職調查非公開收購的必要程序，通常在進行盡職調查後，有極高比率會降低收購價或打消收購意願，且日立盡職調查提案僅為本公司之優先考量，而非唯一考量。

蔡鋒杰說明，否決兩家電梯廠商(美國OTIS、瑞士訊達)的提案，是因該兩廠商員透過託管銀行名義增加持股，但始終未表明身分，且在當選董事後也未解除競業禁止，直到日立提出DD，兩家廠商也才提出要求，這對於公司董事會及經營階層而言，不免懷疑其入主動機，因此難以接受兩股東提出的盡職調查提案。

對於市場派獨董執意召開臨時股東會，永大發言人林東昇表示，獨董一在強調永大持有的土地價值，但永大是永續經營且持續獲利的公司，而並不應該放眼在土地價值，因此獨董強調公司資產是否打算清算，而非永續經營本業。

蔡鋒杰認為，目前日立收購價格至65元，召集理由已不存在，市場派獨董執意召開臨時股東會用意難以理解。

不過，永大獨董陳世洋召集股臨會將於18日召開，規劃全面改選董事和獨立董事，公司派和市場派收購委託書大戰開打，雙方以爭取董事過半席次為目標。

蔡鋒杰表示，這一年永大持股確實有變動，市場派寶佳集團持股超過15%，因此這次關鍵在於外資的意向；不過如若有機會，在臨時股東會前，不排除三方坐下來好好協商。

日立股東會家電
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

中經院：製造業PMI連5月緊縮 展望呈擴張

2019-04-01 14:39

薪資福利不佳是企業留才最大痛點 目前最缺AI領域人才

2019-04-01 14:35

彩券中獎逾2千課稅2成 財長：3個月內研議

2019-04-01 14:06

彩券中獎免稅額提高至5000元 財長允諾研議

2019-04-01 13:22

華映綠能將下市 財長：公股銀行損失23億元

2019-04-01 13:03

上班族低薪不敢生 調查：得存607萬元生養基金

2019-04-01 13:00

3月PMI續揚 中經院：最壞狀況可能已過去

2019-04-01 12:27

網路惡意內容多 立委：至今只罰3件

2019-04-01 12:24

迎接台商回流 桃園與永豐銀合作推300億融資專案

2019-04-01 12:10

海外資金匯回專法本周報行政院 蘇建榮重申三大原則

2019-04-01 12:07

小商家福音！經濟部補助節能設備 一年省下60萬元電費

2019-04-01 11:46

逾202萬筆公有地資料 上線就能查

2019-04-01 11:11

3月PMI連三升！48.8%續呈緊縮 NMI轉為擴張

2019-04-01 10:53

公地資訊透明化 202萬筆公地上線即可查

2019-04-01 10:28

台商回流投資額已910億 王美花：還有50多案待審

2019-04-01 10:26

資金回台投資特定產業稅減半講不清楚 立委：帝王條款

2019-04-01 10:24

3月PMI仍未重返擴張 看好未來半年幅度創五年來最高

2019-04-01 10:20

獨董質疑大提備抵呆帳 台銀10點召開臨時審計委員會

2019-04-01 10:06

美日貿易談判4月中登場 王美花：對台商不會有影響

2019-04-01 09:26

名家觀點／鯰魚效應？ 兩張不夠！

2019-04-01 00:34

財經觀點／名人代言萬靈丹？旅遊口碑更有效

2019-04-01 00:21

本周指標／美製造業溫和擴張

2019-03-31 23:03

台塑化宣布汽油漲0.2元 柴油降0.1元

2019-03-31 16:22

貿易戰談判／陸若增購美產品 台半導體恐重傷

2019-03-31 13:03

央行：3大不穩 今年經濟添風險

2019-03-31 12:59

退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件

2019-03-27 14:20

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:17

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

葡萄王降血脂、改善聽力研發專利俄羅斯發明展奪雙金

2019-04-01 12:00

多元創新的全通路整合金融、滿足全方位家庭理財需求

2019-03-27 17:00
看更多

熱門文章

壽險太集中？49%債券ETF受益人破百

2019-03-31 21:58

誠美材改選 群創卡位

2019-03-31 23:29

群創回歸誠美材 著眼料源

2019-03-31 23:31

小確幸掰掰？2千元網購免稅 研議取消

2019-03-31 23:19

罷工究責！華航董座何煖軒將下台 總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:48

跟著壽險大哥穩穩賺！這種投資定存、小資族最愛

2019-04-01 11:00

何下謝上 華航董座傳由總經理謝世謙接任

2019-04-01 14:40

誠美材短線搭轎客 留意變數

2019-03-31 23:29

注意！ 買車險多項新規定今起上路

2019-04-01 10:11

裕隆集團守護經營權 將徵求委託書

2019-03-31 23:29

春天的新葉 台積接單逐季向上

2019-03-31 23:33

郭台銘是2020熱門人選？鴻海市值重返股后

2019-04-01 12:48

抓肥貓 董監酬勞擬擴大揭露

2019-04-01 00:24

櫻花季效應 日圓換匯搶搶滾

2019-03-31 23:05

華孚大陸子公司大火 估計影響4月營收40%~50%

2019-03-31 18:35

雙薪123萬元家庭報稅 這種狀況下免稅

2019-04-01 11:50

小確幸來了！ 跨行轉帳今起500元以下每天一次免費

2019-04-01 12:12

5月報稅大利多 小資族可省稅5100元、三代同堂省更多

2019-04-01 15:49

去年第4季獲利攀高 鴻海大漲8.9%市值續破兆

2019-04-01 09:46

燦坤新任總經理李佳峰 來自小米台灣

2019-04-01 09:14

名家觀點／鯰魚效應？ 兩張不夠！

2019-04-01 00:34

半導體鏈 下半年回溫

2019-03-31 23:29

郭台銘貼出與川普合照 強調徵求有抱負的新血加入

2019-04-01 10:30

哥來上班了 林之晨任職台灣大秀網紅實力

2019-04-01 10:36

逸達腫瘤新藥 啟動全球授權

2019-04-01 05:58

華映綠能將下市 財長：公股銀行損失23億元

2019-04-01 13:03

彩券中獎逾2千課稅2成 財長：3個月內研議

2019-04-01 14:06

房屋租賃終止 須向稅局報備

2019-03-31 22:30

彰銀東莞回扣案 財長三點說明

2019-04-01 10:19

美時打國際盃 對手變牽手

2019-04-01 05:58

董事會一天一家慢慢開…嚴陳莉蓮 要了解各事業運作

2019-03-31 23:25

逸達研擬分割公司 引進新夥伴

2019-03-31 23:31

華映、綠能將下市 財長：公股行庫損失23億元

2019-04-01 15:18

謝志堅專訪／陽明致勝三招 力拚轉骨

2019-04-01 00:36

夾娃娃機將被查稅 場主：影響有限願繳稅

2019-03-31 21:58

農委會要求高市府報告訂單明細 陳吉仲：否則很難落實

2019-04-01 10:08

公司治理評量 13家創佳績

2019-04-01 00:03

夾娃娃機、醫美 今起大查稅

2019-03-31 22:29

資金匯回租稅優惠 綠委加碼

2019-04-01 00:31

夾娃娃機、露營場 要查稅了

2019-03-31 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top