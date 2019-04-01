永大股臨會關鍵在外資 公司派:此前不排除三方好好協商

2019-04-01 15:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



日立公開收購國內電梯大廠永大機電（1507）持續延燒，上周五日立針對股臨會召開提出假處分聲請，遭到士林地院予以駁回，意即股東臨時會勢必在4月18日召開。永大今（1）日強調，目前日立收購價格至65元，召集理由已不存在，市場派獨董執意召開股臨會用意難以理解，不排除在此之前三方好好協商。

日立製作所透過全資子公司台灣日立電梯公開收購全數永大股權，台灣日立電梯在3月22日決定，公開收購每股價格從60元提高到65元，並在22日向台灣主管機關申報。台灣日立電梯在3月6日向永大通知延長公開收購時間至4月22日。

但永大經營權爭議不斷，針對市場派永大獨董陳世洋質疑，為何永大董事會僅接受日立盡職調查提案，而否決其他兩家電梯廠商的提案。永大總經理蔡鋒杰說明，盡職調查非公開收購的必要程序，通常在進行盡職調查後，有極高比率會降低收購價或打消收購意願，且日立盡職調查提案僅為本公司之優先考量，而非唯一考量。

蔡鋒杰說明，否決兩家電梯廠商(美國OTIS、瑞士訊達)的提案，是因該兩廠商員透過託管銀行名義增加持股，但始終未表明身分，且在當選董事後也未解除競業禁止，直到日立提出DD，兩家廠商也才提出要求，這對於公司董事會及經營階層而言，不免懷疑其入主動機，因此難以接受兩股東提出的盡職調查提案。

對於市場派獨董執意召開臨時股東會，永大發言人林東昇表示，獨董一在強調永大持有的土地價值，但永大是永續經營且持續獲利的公司，而並不應該放眼在土地價值，因此獨董強調公司資產是否打算清算，而非永續經營本業。

蔡鋒杰認為，目前日立收購價格至65元，召集理由已不存在，市場派獨董執意召開臨時股東會用意難以理解。

不過，永大獨董陳世洋召集股臨會將於18日召開，規劃全面改選董事和獨立董事，公司派和市場派收購委託書大戰開打，雙方以爭取董事過半席次為目標。

蔡鋒杰表示，這一年永大持股確實有變動，市場派寶佳集團持股超過15%，因此這次關鍵在於外資的意向；不過如若有機會，在臨時股東會前，不排除三方坐下來好好協商。