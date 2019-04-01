企業家：台灣年輕人「不要安逸小確幸」要走出去

2019-04-01 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義市興達建設負責人陳金樹，今天到鹿草國小頒發助學金，並以自己最近到北大就讀經濟學院「後EMBA」經驗，鼓勵學生不僅要努力讀書，更要走出去看世界，才能預見未來，勿安逸在現有小確幸，忽略外在競爭。他直言北大上課同學，8成是30多歲年輕人、中國A股企業家，學習態度積極，每個都說「不努力會被後浪追上、淘汰！」

68歲陳金樹從事營建業40年，公司專門推動歐式風格建案，是嘉義著名企業家，去年才拿到中正大學EMBA畢業證書，隨即到北大申請「後EMBA」，每月搭機到北大上課一周，今天特別回母校鹿草國小，頒發獎助學金給18名學生，鼓勵小小學弟妹持續努力，走出去看精彩世界，鹿草國小校長吳宗成也回贈感謝狀、謝謝「資深學長」持續返鄉關心學校。

「我年紀最大、資產最少！」陳金樹說，去年申請就讀後EMBA時，他年紀最大，論資產絕不夠資格，因多數同學來自至少45億資產中企，但校方認為台灣中小企業經營特色、成績，以及他過往面對金融海嘯、危機閱歷，讓他成為本屆唯一台灣學生。

他說，該課程多數學生是俗稱「80後」大陸同學，都已是國內外名校碩士，雖然才30多歲，學習卻非常認真，上課態度積極、下課即利用時間處理企業工作，每個人掌握資金、權力都讓他「震撼！」卻經常掛在嘴邊說，再不努力，一定會被後浪追上、淘汰！