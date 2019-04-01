薪資福利不佳是企業留才最大痛點 目前最缺AI領域人才

2019-04-01 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鑒於產業全球化的布局與地區性市場發展差異而導致人才的流動，台灣企業近年來正面臨著人才短缺的挑戰，TrendForce旗下拓墣產業研究院在過去一個月內針對包含企業主、主管與一般員工進行台灣企業人才問卷調查，從有效回覆問卷中，結果顯示高達4成的受訪者認為企業留才最大的問題在於薪資福利不佳，企業目前最缺乏的則是AI領域人才。

拓墣產業研究院指出，從近期與國內外各大企業訪談的經驗來看，人才短缺無疑是台灣企業最關注議題。因經常性薪資所得偏低，所導致人才外流已是台灣企業長期以來面臨的問題，此外，自2018年開始的中美貿易戰後，部分台商考慮回流，進一步擴大人才需求缺口。拓墣產業研究院表示，除了企業主積極的求才外，也希望透過鼓勵現有員工參與訓練課程、在職進修等方式以提升競爭力，改善人才短缺問題。

從這次問卷調查細部內容與結果來看，高達4成的受訪者認為企業面臨最大的人才問題為「薪資與福利競爭力的不足」；「專業人才外流」也有多達21.9%的受訪者認為是企業人才問題的一大風險。

觀察企業人才缺口類型，有多達64.1%受訪者認為企業最缺乏「AI領域」人才。拓墣產業研究院表示，企業強化AI人才培訓，除能提升企業競爭力外，更能進而開拓新的商業模式。特別是台灣製造業占比高，強化AI的布局，對於提升生產良率、效能、品質檢定等領域皆有明顯的助益。另外，包括「智慧製造/自動化/機器人」、「雲端大數據」、「通訊暨物聯網」等領域也是參與者認為企業目前缺乏人才的大宗領域。

對於企業如何解決人才缺乏問題，多數參與者認為「既有員工再培訓」是最好的方式，「產學合作培育」與「海外人才延攬」也是參與者認為企業解決人才缺口的一大方式。

拓墣產業研究院這次進行的問卷調查，同時針對員工培訓部分進行意向調查，包含員工參與培訓的意願、動機與參與方式。從參與培訓的動機來看，「補足專業能力不足」是參與者欲參加培訓的最大動機，有高達43.5%的受訪者選擇此項，其他包含「培養第二專長」、「提升薪資待遇」也是受訪者參與培訓的主要動機。「外部培訓機構課程」則是逾半數參與問卷調查者認為最好的培訓方式。

此外，近年來政府單位為協助企業提升人才素質，陸續辦理培訓課程，這份問卷也調查企業員工參與政府辦理培訓課程的經驗與意願，從問卷結果來看，仍有約45.4%的問卷調查者表示並沒有參加的經驗，最多問卷受訪者選擇的原因為「不知道有哪些課程」。不過，有超過9成的受訪者指出，若政府辦理課程有給予適當補助，則有意願參與政府人才培訓課程。