彩券中獎免稅額提高至5000元 財長允諾研議
現行公益彩券中獎金額在2000元以下免稅，立委施義芳今天上午在立法院財委會質詢時表示，那是1979年所訂定的規定，至現在40年過去了，當初的2000元相當於現在的5000元，建議免稅額調高到5000元；財政部長蘇建榮允諾回去檢討，在三個月內研議完成。
施義芳質詢時先問蘇建榮，買過公益彩券嗎？蘇建榮表示，最多買200元，自己買彩券不會超過一個便當錢，最高曾中過800元。不過，施義芳表示，若花4000元買2000元刮刮樂，有一張中了5000元，包含印花稅20元在內扣掉稅之後，竟然還倒賠20元，這樣中了5000元，心情會好嗎？
根據現行規定，政府舉辦的獎券中獎獎金每聯（組、注）獎額不超過新台幣2000元免予扣繳所得稅，獎金超過2000元應給付全額扣取20%。施義芳說，這項規定是在民國1979年所訂定的，都已過了40年，現在民眾購買力已不一樣，當初2000元的價值，經主計總處換算約為現在的5000元，財政部是否應該檢討免稅額從2000元提高至5000元？
蘇見榮表示，根據財政部統計，公益彩券、刮刮樂中獎金額在2000元以下的比率大約是99％，也就是說大部分的彩券、刮刮樂中獎是不用課稅的，但外界確實有些反應，建議應調高中獎獎金免稅額，財政部可以研究看看，並允諾三個月內研究完成。
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