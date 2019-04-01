彩券中獎免稅額提高至5000元 財長允諾研議

2019-04-01 13:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



現行公益彩券中獎金額在2000元以下免稅，立委施義芳今天上午在立法院財委會質詢時表示，那是1979年所訂定的規定，至現在40年過去了，當初的2000元相當於現在的5000元，建議免稅額調高到5000元；財政部長蘇建榮允諾回去檢討，在三個月內研議完成。

施義芳質詢時先問蘇建榮，買過公益彩券嗎？蘇建榮表示，最多買200元，自己買彩券不會超過一個便當錢，最高曾中過800元。不過，施義芳表示，若花4000元買2000元刮刮樂，有一張中了5000元，包含印花稅20元在內扣掉稅之後，竟然還倒賠20元，這樣中了5000元，心情會好嗎？

根據現行規定，政府舉辦的獎券中獎獎金每聯（組、注）獎額不超過新台幣2000元免予扣繳所得稅，獎金超過2000元應給付全額扣取20%。施義芳說，這項規定是在民國1979年所訂定的，都已過了40年，現在民眾購買力已不一樣，當初2000元的價值，經主計總處換算約為現在的5000元，財政部是否應該檢討免稅額從2000元提高至5000元？