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迎接台商回流 桃園與永豐銀合作推300億融資專案

2019-04-01 12:10經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

中美貿易戰催動台商回流，永豐銀與桃園市合作率先搶商機。今（1）日雙方宣布簽訂扎根融資專案合作備忘錄MOU，啟動300億元專案融資，鎖定桃園市迎接台商回流百億元以上的投資動能，迎接未來有更多回流台灣的台商供應鏈產業藍海。

桃園經濟發展局長郭裕信今（1）日指出，24家回流台灣的台商中，有4家落腳在桃園，主要以中美貿易戰受衝擊的ICT等製造業台商為主，包括廣達電腦、亞旭電腦、迅得機械等，估計可帶回百億元以上的投資動能。

根據經濟部統計，今年1月推出歡迎台商回台行動方案，上星期五為止，有24家台商回台，合計總投資金額910億元，創造就業機會逾9,000個。

為迎接這些貴客，桃園市規劃將與5家銀行啟動千億元以上融資貸款，第一家合作銀行為永豐銀，今日永豐銀與桃園市政府宣布啟動台商投資、永豐桃園記者會活動，雙方簽訂備忘錄，啟動桃園市政府台商回流小組運作機制以及永豐銀扎根融資方案。

郭裕信指出，拚經濟效果最顯著為招商，去年底領先台灣，桃園市政府率先成立台商回流小組，整合中央單位能量，集合經濟部、台商、台水相關局數力量，透過解決五缺，希望企業可以落地桃園，也給予落地桃園產業誘因與補助。

郭裕信舉例。第一、落地桃園加上新增投資金額達到門檻的企業，五年內將可給予700到800萬不等金額補助，包括房屋租金、勞工教育訓練支持等；第二，加入金融業力量，去年針對桃園市推展綠能，就與五家銀行業簽訂千億元以上MOU合作，今年針對台商回流議題，率先與永豐銀簽訂合作MOU，啟動300億元融資專案計畫。

永豐銀法金處資深副總林宏洋指出，去年與桃園市政府簽訂綠能設備融資專案後，成果佳，去年全年帶來桃園發電融資量接近80MGW，協助在桃園設廠等工廠家數達123家、金額超過百億元。

林宏洋指出，過去台商家數集中度最高就在桃園，觀察此次中美貿易戰催動，未來將有更多供應鏈回台，包括許多隱形冠軍，此次與桃園合作啟動300億元融資額度，鎖定回流桃園的中小企業以及大型產業，一起打拼桃園經濟發展。

桃園經濟發展局長郭裕信今（1）日指出，24家回流台灣的台商中，有4家落腳在桃園。...
桃園經濟發展局長郭裕信今（1）日指出，24家回流台灣的台商中，有4家落腳在桃園。 楊筱筠/攝影
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