海外資金匯回專法本周報行政院 蘇建榮重申三大原則

2019-04-01 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



財政部蘇建榮表示，「海外資金匯回管理運用及課稅條例」草案將於本周報行政院審查，專法內容大概就是有關稅率方面，包含資金要有專戶控管，也要有符合國際洗錢防制規範、有助產業發展與就業、租稅公平三大原則。

據了解，行政院長蘇貞昌認為草案原先規定的回台資金投資及完成建廠期程「3+3年」過長，因此財經部會傾向縮短為「1+2」年。

對此，蘇建榮表示這條還是要報行政院核定，年限的確是兩年，不可能拖太長，主要是希望在資金回台後，能儘快進入實體投資，因為這兩年國際經濟情況變化非常大，盼透過刺激內需，提振國內經濟。

蘇建榮今於立法院財政委員會中受訪及答詢立委相關質詢。國民黨立委賴士葆問道，針對投入特定產業的租稅優惠，業別為何？蘇建榮回答，特定產業要由經濟部規範，但一定要實體投資，將由經濟部相關子法規規定。

賴士葆也質疑，對特定產業減半，是否是對經濟部的空白授權，這根本是帝王條款，他以租稅法定主義質疑此條款，「這等於財政部被閹掉了！」蘇建榮回應，會與經濟部協調好，並不會是空白授權。

民進黨立委余宛如在詢答時表示，賴士葆對境外資金回台修法誤解頗大，過去台灣人每年有近新台幣10兆元資金在海外，若無法掌握，對國家經濟都不好，賴士葆所質疑，是10年前降低遺贈稅造成資金流入，因沒配套把關、掌控，讓資金流向房市炒房，與目前討論的海外資金回台專法內容不同。

余宛如強調，草案中財政部並未空白授權經濟部，她的提案條文就有規定特定產業為何。她也表示，台灣儲蓄毛額高，並非代表台灣沒投資標的，而是因政府過去積極協助資金進入實體產業，增加經濟發展、創造就業機會，也可能因此讓民眾薪水升級。

余宛如表示，行政院版海外資金匯回專法，也是規定資金要先在專戶內管理，且有把關、規劃投資，並非放任資金去炒房。蘇建榮回答，草案除了要求控管資金運用，也會要求符合國際防制洗錢的規範。