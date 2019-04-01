網路惡意內容多 立委：至今只罰3件

2019-04-01 12:24 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



多名民進黨立委呼籲政府須加強處理網路暴力內容問題，同時希望家長與老師可以提升資訊素養，多方面防止小孩接觸暴力內容。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 網路許多暴力內容透過流行卡通傳播，影響兒童身心發展！針對惡意網路內容，多名民進黨立委於1日召開記者會，呼籲政府必須處理網路暴力問題，並希望家長一起努力對小孩網路使用有更多管理，防止小孩接觸網路暴力，並培養孩子正確的網路識讀素養。

政府平台形同虛設？

民進黨立委蘇巧慧表示，希望可以仿效紐西蘭總理不公布殺人犯名字的行為，因此將不公佈相關影音內容，避免這些暴力內容反而成為熱搜焦點。

蘇巧慧同時質疑，政府針對網路內容管理依據《兒童暨少年福利法》第46條委託NCC成立「網路內容防護平台」（iWIN）跨部會平台開放民眾申訴，而《兒少法》第46條也有授權主管機關可以對不當內容進行開罰，但她調查時發現，從107年開始共有5000多個案件，但是至今真正有處罰的案件只有3件，她懷疑該平台是否有真正發揮作用。

民進黨立委李麗芬也說，惡意影片會將暴力內容會藏在知名卡通裡，孩子搞不清楚就容易點進去觀看，造成身心靈影響。因此，家長也需要關心孩子使用手機時的觀看內容，並關閉Youtube的「隨機播放」功能，避免家長不注意時，演算法漏洞讓孩子看到暴力內容。

民眾須提升資訊素養

針對蘇巧慧的質疑，iWIN執行長黃益豐表示，案件在處理過程在行政程序就會花費大量時間，因此對於民眾申訴，iWIN都是以「立即與平台反應，協助內容下架。」作處理，5000件案子並不是都要經過地方主管機關用《兒少法》處理，iWIN本身也沒有開罰權，其中6.7成都是直接下架。

另外，NCC簡任視察陳書銘提到，由於資料太多，政府難以獨自處理，所以還需要透過要求平台自律與培養民眾資訊素養解決問題；教育部則表示，已設立相關機制處理，會積極在學校納入「資訊倫理」課程與輔導平台，協助老師幫助學生處理資安問題。

教育部也建議民眾下載免費「學習設置防護系統」，降低小孩接觸網路暴力機率，同時也會加強學校安排更多校外活動，讓學童有機會更多人際互動，遠離沉迷手機風險。

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