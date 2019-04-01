3月PMI連三升！ 中經院：市場氣氛有變好

2019-04-01 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中經院今（1）日公布3月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI）。其中PMI連續五個月呈現緊縮，但指數連三升，續揚0.5個百分點來到48.8%。NMI則是中斷連二月緊縮轉擴張，指數回升5.5個百分點至53.3%，對未來6個月展望指數，創下2018年7月以來最慢緊縮速度。

中經院院長陳思寬指出，值得注意的是，全體製造業的「未來六個月展望指數」創自2018年9月以來首次呈現擴張，指數躍升9.2個百分點至52.1%，為2014年2月以來最大攀升幅度。

陳思寬表示，大部分業者也表示，市場保守觀望氣氛已經逐漸消失，他們也期待新產品和新技術的導入，能夠讓市場在第二季回到正常狀態，並有助於推升下半年景氣的回升。

此外，陳思寬還指出，去年的前瞻效果並沒有顯現，預估今年的前瞻支出會增加，因此中經院預估，今年在營建和國旅市場方面的景氣會有比較回溫的狀況。

中經院指出，六大產業中，五大產業 PMI 呈現擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業（58.4%）、電子暨光學產業（56.7%）、化學暨生技醫療產業（54.3%）、電力暨機械設備產業（54.1%）與基礎原物料產業（51.9%）。但交通工具產業 PMI（49.6%）已連續六個月呈現緊縮。

非製造業經理人指數（NMI）四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間持續下降（低於50.0%）。八大產業中，五大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業（64.2%）、教育暨專業科學業（60.6%）、金融保險業（55.4%）、資訊暨通訊傳播業（54.7%）與運輸倉儲業（53.5%）。住宿餐飲業（36.6%）與零售業（43.5%）則回報NMI為緊縮，僅批發業NMI呈現持平（50.0%）。