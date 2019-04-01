小商家福音！經濟部補助節能設備 一年省下60萬元電費

2019-04-01 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



企業經營除了人事、店租、進貨等必要成本以外，若能改變用電行為，並在照明、空調、冷凍冷藏設備費點心思，其實也能省下相當可觀的支出，就有業者透過經濟部輔導，將照明設備全面改為LED節能燈具，一年省下60萬元的電費。

為促進我國中小型商業服務業節能減碳，經濟部商業司推動「商業服務業溫室氣體減量示範輔導」，協助零售及餐飲連鎖加盟業者進行整體節能改善，希透過政府資源協助業者建立節能示範案例，並有效降低用電量與溫室氣體排放量。

經濟部指出，業者透過汰換老舊耗電的照明、空調、冷凍與供熱設施，便能達到節能效果，例如「竇爸餐飲」將老舊的箱型冷氣更換為高效率節能冷氣機，並把二家分店全部更換為LED燈具後，每年可節省電費10萬元；「墊腳石圖書」經輔導後，將店內照明設備全部改為LED節能燈具，一年省下的電費高達60萬元。

經濟部今年度委託財團法人商業發展研究院，持續擴大辦理「商業服務業溫室氣體減量示範輔導」，並且簡化申請流程，零售、餐飲連鎖加盟業者只要填寫簡單的申請文件，通過審查後即可獲得最高40萬元的輔導款，甚至提供節能顧問輔導團，讓節能規劃更輕鬆，自即日起至今年4月26日受理報名。

經濟部說明，本輔導案須由連鎖加盟總部申請（擁有總店、直營與加盟分店等5家（含）以上之門店），且依企業規模分成甲、乙兩組個別遴選，分別預計輔導3案及9案，甲組每案給予最高40萬元輔導款、乙組每案給予最高20萬元輔導款，並於遴選通過後分二期支付。

經濟部補充，輔導款僅可用於分攤經常支出部分，資本支出應由自籌款部分支用。若有興趣進一步了解的業者，可先以短短5分鐘在商業服務業節能財務分析系統，免費預先進行投入成本與效益試算。