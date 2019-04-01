不滿財部指自經區五大不可行 曾銘宗邀蘇建榮公開辯論

2019-04-01 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



國民黨立委曾銘宗今質疑，財政部臉書貼圖指出自經區五大不可行，但他的自經區「自由貿易經濟特區特別條例」草案條文第33條是引用自現行的「自由貿易港區設置管理條例」第29條，如此不是自打嘴巴，因此公開邀請財政部長蘇建榮就自經區議題進行辯論。蘇建榮表示，2013、2014年國際貿易規範與稅務狀況與如今有所不同，有些業務非其主管，行政院政策還是由行政院回答。

曾銘宗在立法院財政委員會質詢指出，財政部在臉書張貼貼圖，指出自經區有五大不可行，這在馬政府時評估可行，為何現在就不可行，財政部是否在製造假新聞？蘇建榮答詢，2013、2014年的國貿規範至今有很大變動。曾也問道，若自經區涉及區內外不公平，而現行的科學園區、自貿港區就不會？蘇建榮回應，科學園區減稅措施是行政簡易措施，未涉及所得稅減免。

曾銘宗接著質疑，財政部假設認定自經區有害租稅公平競爭，恐遭國際制裁，但他的自經區草案條文第33條條文，就是引用自現行自貿港區條例第29條，何以現行規定就沒此問題？何處涉及租稅不公平競爭？

蘇建榮回答，原先自貿港區條例第29條對象僅限於境外營利事業，造成不公平競爭，因此之前才被歐盟列為觀察名單，曾委員的提案有部分但書有問題，例如前店後廠的租稅減免部分，曾委員提案並未秀出此但書。

曾銘宗表示，他將過去國民黨送進立法院的自經區條例中，有意見的條文都刪掉、租稅優惠有問題的都刪掉，但蘇建榮沒注意到還製造假新聞，行政院長蘇貞昌曾承諾會好好檢視他們新的自經區草案條文，但財政部還沒看就在臉書專頁說不可行，因此他公開邀請，就其所提自經區條例公開辯論。

蘇建榮回應，其中有些業務非其所管，行政院政策還是由行政院回答，過去情況與現在很大不同，過去曾被歐盟列為稅務不合名單，這就是很大的轉變，若要設定自由貿易區，還是應特別注意此區塊。