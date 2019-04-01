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3月PMI連三升！48.8%續呈緊縮 NMI轉為擴張

2019-04-01 10:53經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

中經院今（1）日公布3月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI）；其中PMI連續五個月呈現緊縮，但指數連三升，續揚0.5個百分點至48.8%。NMI中斷連二月緊縮轉擴張，指數回升5.5個百分點至53.3％，創下2018年7月以來最慢緊縮速度。

觀察PMI五項組成指標中，新增訂單與人力雇用呈現緊縮，但中經院助研究員陳馨蕙指出，新增訂單已經沒有再往下急墜，生產指數也中斷了連續四個月緊縮，轉為持平（50.0%），存貨指數連二升，持續擴張來到51.8％，供應商交貨時間下降（低於 50.0%）。

六大產業中，五大產業 PMI 呈現擴張；依擴張速度排序為食品暨紡織產業（58.4%）、電子暨光學產業（56.7%）、化學暨生技醫療產業（54.3%）、電力暨機械設備產業（54.1%）與基礎原物料產業（51.9%）。惟交通工具產業 PMI（49.6%）已連續六個月呈現緊縮。

值得注意的是，全體製造業之「未來六個月展望指數」創自2018年9月以來首次呈現擴張，指數躍升9.2個百分點至52.1％，為2014年2月以來最大攀升幅度。

電子暨光學產業與交通工具產業之未來六個月展望指數分別中斷連續五、七個月的緊縮，3月指數各躍升12.5與 15.4 個百分點至 53.6%與56.3%，為本月全體製造業之展望指數轉為擴張的主因之一。其中，電力暨機械設備產業之未來六個月展望指數亦中斷連續七個月的緊縮，指數攀升13個百分點至持平。但化學暨生技醫療產業，在2月時一度中斷未來六個月展望指數連四月緊縮轉擴張，惟3月指數隨即回跌至持平。

3月製造業「未來六個月展望」指數。。圖／中經院提供
3月製造業「未來六個月展望」指數。。圖／中經院提供
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3月製造業採購經理人指數（PMI）連續五個月呈現緊縮，但指數連三升，續揚0.5個...
3月製造業採購經理人指數（PMI）連續五個月呈現緊縮，但指數連三升，續揚0.5個百分點至48.8%。圖／中經院提供
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3月製造業各產業PMI。圖／中經院提供
3月製造業各產業PMI。圖／中經院提供
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3月非製造業採購經理人指數（NMI）中斷連二月緊縮，指數回升5.5個百分點至53...
3月非製造業採購經理人指數（NMI）中斷連二月緊縮，指數回升5.5個百分點至53.3％，創下2018年7月以來最慢緊縮速度。圖／中經院提供
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