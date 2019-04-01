3月PMI連三升！48.8%續呈緊縮 NMI轉為擴張

2019-04-01 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（1）日公布3月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI）；其中PMI連續五個月呈現緊縮，但指數連三升，續揚0.5個百分點至48.8%。NMI中斷連二月緊縮轉擴張，指數回升5.5個百分點至53.3％，創下2018年7月以來最慢緊縮速度。

觀察PMI五項組成指標中，新增訂單與人力雇用呈現緊縮，但中經院助研究員陳馨蕙指出，新增訂單已經沒有再往下急墜，生產指數也中斷了連續四個月緊縮，轉為持平（50.0%），存貨指數連二升，持續擴張來到51.8％，供應商交貨時間下降（低於 50.0%）。

六大產業中，五大產業 PMI 呈現擴張；依擴張速度排序為食品暨紡織產業（58.4%）、電子暨光學產業（56.7%）、化學暨生技醫療產業（54.3%）、電力暨機械設備產業（54.1%）與基礎原物料產業（51.9%）。惟交通工具產業 PMI（49.6%）已連續六個月呈現緊縮。

值得注意的是，全體製造業之「未來六個月展望指數」創自2018年9月以來首次呈現擴張，指數躍升9.2個百分點至52.1％，為2014年2月以來最大攀升幅度。