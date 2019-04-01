公地資訊透明化 202萬筆公地上線即可查

2019-04-01 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



公地資訊透明化向前邁開一大步。內政部今（1）日在「內政部資料開放平台」新增開放742個機關管理的公有土地地籍資料，總計開放202萬餘筆公有土地地籍資料供各界下載使用，有助於促進土地更加有效利用。

內政部表示，配合行政院政府資料開放（open data）政策，推動公有土地資訊透明化，已於2016年及2017年間分別開放內政部、財政部國有財產署暨其所屬機關經管總計125萬餘筆公有土地地籍資料。

今（2019）年更新增整合中央及地方多達742個機關經管之74萬餘筆土地加入開放行列，連同內政部、財政部國有財產署暨其所屬機關更新後之128萬餘筆土地資料，總計開放公有土地地籍資料已達202萬餘筆，並於今日在「內政部資料開放平台」上架，歡迎各界多加利用。

內政部說明，公有土地地籍資料開放內容，包含土地坐落縣市、鄉鎮市區、段小段、登記面積、公告現值、公告地價、所有權人、權利範圍、管理者等土地屬性資訊（XML資料檔），以及土地位置資訊（KML資料檔）等。

內政部強調，政府施政透明，以及提升民眾參與公共政策議題，是世界各國政府推動的趨勢，也是我國政府一直以來努力的目標。內政部未來除定期辦理平台資料更新外，將持續協調更多機關加入，使公地資訊更趨透明化。