資金回台投資特定產業稅減半講不清楚 立委：帝王條款

2019-04-01 10:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



海外資金匯回專法草案財政部預計春假前送行政院審查，專法上路後第一年資金匯回可享優惠稅率8%、第二年10%，若願意投入特定產業，稅率可各再減半；立委賴士葆今天上午質疑，「特定產業」至今尚未說清楚，為海外資金匯回專法留下一條帝王條款，憂心資金回來會去炒地皮。

今天上午在立法院財委會上，賴士葆問財政部長蘇建榮，海外資金匯回專法草案是否今天或放假前送行政院？蘇建榮表示，預計本周，這一兩天就會送行政院。

賴士葆說，他看了媒體報導，資金第一年回來優惠稅率8%，第二年10%，特定產業減半，也就是4%，特定產業是哪些？有明訂清楚嗎？

蘇建榮表示，8%和10%的部分，就是這樣（媒體報導的），但特定產業由經濟部規範，財政部的原則是一定要是實體投資才可以，這部在分子法裡面，由經濟部規劃。

賴士葆表示，「特定產業」是空白授權，讓他們稅務省一半剩下四趴，是「霸王條款」、「帝王條款」，根據租稅法定義，租稅要講清楚不能空白授權，到底是投資什麼產業才可以減免，一定要講清楚，否則就是霸王條款，現在財政部被經濟部閹割了；「我一直問什麼是特定產業，你到現在講不清楚什麼是特定產業」。

賴士葆說，中央銀行副總裁親口告訴他，我國超額儲蓄2兆多元，台灣根本不欠錢，因為沒有投資標的儲蓄才會這麼多；國內游資太多，現在又讓資金低稅進來，他就去炒地皮，房價絕對會高起來，引發民怨升高，財政部根本管不到，「部長你要戒之慎之」。