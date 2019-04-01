葡萄王降血脂、改善聽力研發專利俄羅斯發明展奪雙金

2019-04-01 12:00 文／ 葡萄王生技 提供



阿基米德發明展主席 Dmitry Zezyulin、葡萄王研發處 楊碧華研究專員、葡萄王研發處 朱心彤研究專員 圖／葡萄王生技 提供 分享 facebook 第22屆俄羅斯阿基米德國際發明展3月29日於莫斯科舉行頒獎典禮，葡萄王生技以獨創液態發酵技術榮獲2金1特別獎。今年俄羅斯發明獎共計來自全球35個國家及俄羅斯境內共44個縣市，超過300個組織單位，共800餘件作品角逐參展。葡萄王生技再次展現雄厚研發實力，以益生菌專利「新型多重機能性優異乳酸菌株具降血脂及降低肝功能指數的功效」獲頒金牌獎、猴頭菇專利「預防聽力退化之猴頭菇菌絲體」獲頒金牌獎及大會特別獎。

其中乳酸菌技術，葡萄王生技一直為國內龍頭，品質備受青睞，過去於國際發明展已累計5金1銀4特別獎，葡萄王此次得獎的技術「新型多重機能性優異乳酸菌株具降血脂及降低肝功能指數的功效」榮獲大會金牌獎。根據國健署102-105年統計，20歲以上的國人約每5人就有1人高血脂，估算全台高血脂人數共約500萬人，葡萄王生技了解到這樣的趨勢，秉持「健康專家，照顧全家」的品牌使命，關懷國人健康，從此需求出發，自有機蔬果中篩選出新多重機能性優異的GKM3，除安定性高之外，亦有極佳抵抗胃酸及膽汁的能力，經動物實驗證實具有減少體脂肪增加、調節免疫及過敏反應、減少空腹血糖值之效果，此外也延伸促進活力、延緩老化、肝臟及胃、腸潰瘍，活化尿酸代謝，減少飲食過量所致痛風機率等功效。葡萄王進行此菌株開發，期望就是可以守護國人的健康，帶給大家更健康的身體，因此獲得大會肯定。

另一方面，葡萄王的猴頭菇菌絲體技術亦屢獲美國、德國、韓國、中國等國際獎項肯定，累計至今已獲得5金7銀6銅5特別獎，共23面獎牌。在前期研究已證實能降低疼痛、預防神經退化性疾病。本次參展專利之技術「預防聽力退化之猴頭菇菌絲體」榮獲大會金牌獎及特別獎。根據Pew Research Center統計，全球已於2010年邁入高齡化社會，預計至2035年就會邁入超高齡化社會，老年化中，聽力衰退一直也是長輩們會遇到的問題，看準這樣的需求，葡萄王研發猴頭菇技術專利，經動物實驗證實服用猴頭菇菌絲體能有效降低對低頻及中頻的感受閾値(即所需分貝)，可預防或改善老年性聽力退化，期許能改善銀髮族社交及提升其生活品質。本次的預防聽力退化應用專利加上過去在失智症預防的研究，因而獲得大會肯定。

葡萄王生技投入益生菌、真菌的研發近30年，秉持「健康專家，照顧全家」的企業使命，總是不斷突破，進行市場創新，未來仍會持續，期望未來能立足台灣、放眼世界，為社會大眾開發更好的產品，提供更好的健康照護，創造健康豐富的人生。