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3月PMI仍未重返擴張 看好未來半年幅度創五年來最高

2019-04-01 10:20經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中華經濟研究院今（1）日發布，3月製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.5個百分點至48.8%，但仍未能突破50%「榮枯線」，已是連續五個月呈現緊縮。至於全體製造業的未來六個月景氣狀況指數躍升9.2個百分點，為2014年2月以來最大攀升幅度，一舉衝至52.1%。

去年第4季以來，我國PMI挫幅既急且深，創下五年半以來最快的緊縮速度，各項指標也紛紛走弱，今年1、2月總算稍有回神，原先預期3月指數有望站上50%重返擴張態勢，但終究近關情怯，但未來六個月景氣狀況指數則延續上月顯著漲勢，本月攀升至52.1%，是去年9月以來首次呈現擴張。

中經院公布，3月全體製造業新增訂單指數連續五個月呈現緊縮，指數回跌 0.6 個百分點至 46.3%。生產數量中斷連續四個月的緊縮，指數回升 3.8 個百分點至持平（50.0%）。

人力僱用數量指數數僅維持一個月的擴張，本月隨即回跌 2.2 個百分點至 48.2%。

此外，全體製造業連續五個月回報供應商交貨時間為下降（低於 50.0%），且本月指數回跌 0.4 個百分點至 47.7%。存貨指數則續揚 1.7 個百分點至 51.8%，連續第 2 個月呈現擴張。

中經院指出，原物料價格指數已連續二個月呈現上升（高於 50.0%），且指數續揚 3.1 個百分點至 55.2%。

由於部分導因於2月春節工作天數較少的低基期因素，全體製造業的未完成訂單指數中斷連續八個月的緊縮轉為擴張，指數躍升 10.8 個百分點至 52.8%。

新增出口訂單與進口數量皆中斷連續六個月的緊縮，指數分別攀升 18.6 與 12.0 個百分點至 57.5%與 51.7%。

中經院指出，全體製造業的未來六個月展望指數自2018年9月以來首次呈現擴張，指數躍升9.2個百分點至52.1%，

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