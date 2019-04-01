獨董質疑大提備抵呆帳 台銀10點召開臨時審計委員會

2019-04-01 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台灣銀行在短短14個月內大提103億元備抵呆帳，引發台灣金控獨立董事陳錦稷在臉書質疑「台銀的備抵呆帳大有問題」，質問「台銀授信品質為何在短期內大幅惡化」？財政部長蘇建榮表示，台銀今天上午10點將舉行臨時審計委員會，就台銀提列高額備抵呆帳進行了解。

陳錦稷表示，台銀備抵呆帳自2017年度16億元，大幅攀升至2018年度的73億元，2019年前二月又再提列30餘億元備抵呆帳，台銀授信品質有瞬間大幅惡化之虞。今天上午立法院財委會上朝野立委都對台銀提列巨額呆帳準備提出質詢。

立委吳秉叡問蘇建榮，台銀四個月提出103億元呆帳準備，如果銀行盈餘很高沒話說，但台銀去年盈餘不到100億元，這樣台銀不但沒賺錢還賠錢，「你不擔心他銀行體質有問題嗎」？

蘇建榮表示，就他了解，台銀基本上是希望讓他的覆蓋率能提高。

但蘇建榮也表示，一下子提太多呆帳準備我們（財政部）必須了解，台銀今天上午10點會開臨時審計委員會，要尊重審計委員會查核結果，目前不方便下斷言，臨時審計委員會後台銀也會說明 ，「開完會我會去了解」。