親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

眾所矚目！日本公布新年號「令和」 5月起正式啟用

原住民不是搖錢樹？日本爭議的「愛努人新法」

獨董質疑大提備抵呆帳 台銀10點召開臨時審計委員會

2019-04-01 10:06經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台灣銀行在短短14個月內大提103億元備抵呆帳，引發台灣金控獨立董事陳錦稷在臉書質疑「台銀的備抵呆帳大有問題」，質問「台銀授信品質為何在短期內大幅惡化」？財政部長蘇建榮表示，台銀今天上午10點將舉行臨時審計委員會，就台銀提列高額備抵呆帳進行了解。

陳錦稷表示，台銀備抵呆帳自2017年度16億元，大幅攀升至2018年度的73億元，2019年前二月又再提列30餘億元備抵呆帳，台銀授信品質有瞬間大幅惡化之虞。今天上午立法院財委會上朝野立委都對台銀提列巨額呆帳準備提出質詢。

立委吳秉叡問蘇建榮，台銀四個月提出103億元呆帳準備，如果銀行盈餘很高沒話說，但台銀去年盈餘不到100億元，這樣台銀不但沒賺錢還賠錢，「你不擔心他銀行體質有問題嗎」？

蘇建榮表示，就他了解，台銀基本上是希望讓他的覆蓋率能提高。

但蘇建榮也表示，一下子提太多呆帳準備我們（財政部）必須了解，台銀今天上午10點會開臨時審計委員會，要尊重審計委員會查核結果，目前不方便下斷言，臨時審計委員會後台銀也會說明 ，「開完會我會去了解」。

立委賴士葆表示，台銀發生這種事情是因為踩到慶富和綠能、華映的地雷，董事長呂桔誠應該要負最大責任；呂桔誠表示，慶富案發生時，他尚未回到銀行工作。

台銀大提備抵呆帳，母公司獨董陳錦稷在臉書發文「大有問題」。 報系資料照
台銀大提備抵呆帳，母公司獨董陳錦稷在臉書發文「大有問題」。 報系資料照
分享

台銀慶富財政部
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

資金回台投資特定產業稅減半講不清楚 立委：帝王條款

2019-04-01 10:24

公地資訊透明化 202萬筆公地上線即可查

2019-04-01 10:28

台商回流投資額已910億 王美花：還有50多案待審

2019-04-01 10:26

3月PMI仍未重返擴張 看好未來半年幅度創五年來最高

2019-04-01 10:20

美日貿易談判4月中登場 王美花：對台商不會有影響

2019-04-01 09:26

名家觀點／鯰魚效應？ 兩張不夠！

2019-04-01 00:34

財經觀點／名人代言萬靈丹？旅遊口碑更有效

2019-04-01 00:21

本周指標／美製造業溫和擴張

2019-03-31 23:03

台塑化宣布汽油漲0.2元 柴油降0.1元

2019-03-31 16:22

貿易戰談判／陸若增購美產品 台半導體恐重傷

2019-03-31 13:03

央行：3大不穩 今年經濟添風險

2019-03-31 12:59

退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件

2019-03-27 14:20

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:17

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

多元創新的全通路整合金融、滿足全方位家庭理財需求

2019-03-27 17:00
看更多

熱門文章

誠美材改選 群創卡位

2019-03-31 23:29

壽險太集中？49%債券ETF受益人破百

2019-03-31 21:58

群創回歸誠美材 著眼料源

2019-03-31 23:31

營業稅大查稅4月1日啟動 娃娃機首度列入

2019-03-31 16:39

小確幸掰掰？2千元網購免稅 研議取消

2019-03-31 23:19

誠美材短線搭轎客 留意變數

2019-03-31 23:29

裕隆集團守護經營權 將徵求委託書

2019-03-31 23:29

春天的新葉 台積接單逐季向上

2019-03-31 23:33

華孚大陸子公司大火 估計影響4月營收40%~50%

2019-03-31 18:35

抓肥貓 董監酬勞擬擴大揭露

2019-04-01 00:24

貿易戰談判／陸若增購美產品 台半導體恐重傷

2019-03-31 13:03

櫻花季效應 日圓換匯搶搶滾

2019-03-31 23:05

「永不放棄」 高璐華 失敗當學習

2019-03-31 15:17

央行：3大不穩 今年經濟添風險

2019-03-31 12:59

大改革讓Sony虧轉盈　會長平井一夫6月退休

2019-03-31 14:52

開放STO 金管會：3,000萬元以下豁免、以上進沙盒實驗

2019-03-31 13:51

金融科技帶來變革 顧立雄：三作法做好準備

2019-03-31 11:50

半導體鏈 下半年回溫

2019-03-31 23:29

名家觀點／鯰魚效應？ 兩張不夠！

2019-04-01 00:34

IBM從切肉機走向雲端

2019-03-31 15:20

愚人節上任台灣大總座 林之晨要大家猜有沒有他的座位

2019-03-31 15:59

燦坤新任總經理李佳峰 來自小米台灣

2019-04-01 09:14

逸達腫瘤新藥 啟動全球授權

2019-04-01 05:58

沙盒實驗核准3件 顧立雄：創新與風險預防並重

2019-03-31 12:52

去年第4季獲利攀高 鴻海大漲8.9%市值續破兆

2019-04-01 09:46

注意！ 買車險多項新規定今起上路

2019-04-01 10:11

天使與魔鬼的混合體 除了藥物還可以做零食 大麻商機

2019-03-31 14:46

美時打國際盃 對手變牽手

2019-04-01 05:58

夾娃娃機將被查稅 場主：影響有限願繳稅

2019-03-31 21:58

董事會一天一家慢慢開…嚴陳莉蓮 要了解各事業運作

2019-03-31 23:25

房屋租賃終止 須向稅局報備

2019-03-31 22:30

因應金融科技發展 金管會提出三大策略

2019-03-31 12:24

逸達研擬分割公司 引進新夥伴

2019-03-31 23:31

謝志堅專訪／陽明致勝三招 力拚轉骨

2019-04-01 00:36

全台首部8K環境紀錄片 台達電推出《水起．台灣》

2019-03-31 15:14

資金匯回租稅優惠 綠委加碼

2019-04-01 00:31

台塑化宣布汽油漲0.2元 柴油降0.1元

2019-03-31 16:22

不只是旅客 華航名古屋貨運首航

2019-03-31 11:58

別讓董事太混！薪酬看績效評鑑

2019-04-01 00:28

夾娃娃機、露營場 要查稅了

2019-03-31 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top