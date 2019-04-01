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美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

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美日貿易談判4月中登場 王美花：對台商不會有影響

2019-04-01 09:26經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

美中之後，美日貿易談判（TAG）也將啟動。日本政府擬向美方提議4月中旬在美國召開首次談判的時間規畫，根據初步研判，經濟部政務次長王美花今（1）日表示，「對台商不會有影響」。

王美花指出，美國一直希望能夠跟日本開始來談「自由貿易協定」（FTA），不過日方對農產品部分應會有所保留，因為日方希望能夠以與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTTP）標準差不多的情況下來談。

王美花表示，畢竟美、日都是貿易大國，一定會進行相關的談判，但目前初步研判，對台商沒有什麼影響。

王美花台商經濟部
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