財經觀點／名人代言萬靈丹？旅遊口碑更有效

2019-04-01 00:21 聯合報 高雄餐旅大學副校長劉喜臨



高雄餐旅大學副校長劉喜臨。 圖／劉喜臨提供 分享 facebook

名人代言一直是熱門的話題，無論是誰來代言，不管通路在網路或實體，「聲量（曝光）等於遊客量？」尚待研究檢驗。名人代言有其生命周期，名人行銷亦非萬靈丹，掌握時機、符合趨勢，是名人行銷代言的重要法則，可帶動一時的風向及聲量，但呼籲旅遊目的地的營銷者：行銷只是手段，產品本質才是根本。

觀光就是體驗經濟，似乎沒有什麼對與錯、好跟壞，應該只是「喜歡與不喜歡」。ＤＭＯ（Destination Marketing Organization，目的地行銷組織）要對其目標市場進行研究、區隔，鎖定市場後再給予吸引與刺激提升來客量或消費。這時，除了價格因素之外，社群風向、口碑創建、經驗分享與傳遞是重要的動機誘源，當然，名人、ＩＰ（Intellectual property）、ＫＯＬ（Key Opinion Leader，關鍵輿論領袖）來帶風向，就是其中重要通路與媒介之一。

就「名人代言」而言，觀光市場環境愈來愈複雜，但廣告依然是旅遊目的地營銷的常規武器，邀請明星代言在亞洲市場更是屢試不爽的終極行銷招式。以營銷角度來看，旅遊目的地究竟是「消費品」或是「奢侈品」？或許，旅遊目的地賣的是「綜合性產品」，消費者選擇購買的是一種無形官能意象，在購買前藉由觀光代言人的可信度及魅力，來吸引觀光客對此目的地產生正向態度及購買（造訪）意願，進而達成降低消費者的知覺風險。

不過，名人不一定是藝人，也有因為才能、勤奮和毅力等特質，成為大眾心目中的英雄，如運動競賽金牌選手或國民英雄，像是王建民、陳偉殷、郭泓志等都與台灣觀光有部分合作，雖非主要代言人，但其台灣人身分更可為旅遊目的地營銷成效加乘。老話一句，把觀光地軟硬體基礎做穏做實產生口碑比名人代言更有效。