國有耕租地 承租權可移轉非家屬

2019-03-30 22:41 中央社 台東縣30日電



國有土地耕租地過去只能直系家屬繼承承租，財政部日前公告，修正承租權可移轉其他人，回收土地改良的付出。

國有土地放租規定，過去承租權只能移轉配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹或祖父母。造成許多農民過世，或是無力耕作時，如兒女不願繼承或是沒有兒女者，承租地必須無條件歸還國有財產局，導致農民辛苦一輩子整地、土地改良的付出，只能付諸流水。

財政部3月27日公告，修訂國有耕地放租注意事項第42點，除了家屬外，耕地承租權可移轉他人。

立委劉櫂豪今天表示，行政院長蘇貞昌上任後第一次立法院施政報告備詢時，他特別要求蘇貞昌要照顧農民，關懷農民目前面臨的問題，尤其是世代耕租國有耕地的土地問題，希望蘇貞昌能夠重視並積極解決。

財政部依照行政院的指示與相關單位研議後，27日日公告修正國有耕地放租作業注意事項第42點，解決耕租轉讓換約問題。

劉櫂豪表示，承租國有耕地的農民多為世代墾居而目前面臨老年後無人繼承耕租，農地即遭政府收回的困境，現行法規對於農民辛苦一輩子土地改良的付出，卻無更好的解決方式。

因此他建議政府，應該可以允許承租農戶在避免土地炒作的條件下，移轉承租權利，期能收回土地改良的付出，財政部國有財產署接受他的建議。

劉櫂豪表示，台東地區國有土地約占全縣土地9成，依國有財產署統計台東大約有1萬個國有耕地承租戶，而其中有許多超過30年甚至50年世居墾殖的農戶，但是因為子女及本身無法再繼續農作，若依現行法令，這些農戶過去投入改良的耕地一旦無法繼續，最後就只能回歸國有。

因此他希望政府能夠照顧這些墾殖一輩子的農民，行政院能積極回應，立即修正相關規定，非常值得肯定，未來仍希望政府能持續關心農民以及土地的問題，解決農民的困難。