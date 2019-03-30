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美貿易代表署公布貿易障礙評估 關切我國豬牛議題

2019-03-30 14:13經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部國際貿易局今（30）日指出，美國貿易代表署（USTR）依據1988年美國「綜合貿易及競爭力法」規定，於29日公布「2019年各國貿易障礙評估報告」。

報告中，美方關切豬牛議題未依據國際標準及遵守雙邊協議、校園膳食禁止基改食品、著作權線上侵權、健保制度藥價，以及醫療器材上市許可及價格審查機制。

經濟部國貿局說明，該報告涵蓋包括我國在內美方最主要的65個出口市場，臚列各國對美國出口造成影響之貿易及投資障礙，以及過去一年來美政府為提升出口及保障就業機會，致力解決該等障礙所作之努力與成果。

分析報告涉及我國之內容，國貿局表示，主要為陳述過去一年來美方對我方之關切事項及雙方對話進展。

其中，美方肯定我國智慧財產權保護與執法進展，包括完成藥事法修法以及在保護營業秘密與執法方面做出重大改革、建立馬鈴薯產品之配醣生物鹼殘留容許量，以及行政部門將與貿易、投資及智財權相關法律與行政命令之修法評論期由14日延長至60日等正面發展。

另外，在貿易障礙評估報告中，美方也關切豬牛議題未依據國際標準及遵守雙邊協議、校園膳食禁止基改食品、著作權線上侵權、健保制度藥價以及醫療器材上市許可及價格審查機制。

根據海關統計，2018年台美雙邊貿易總額為744.11億美元，美國為我第二大貿易夥伴及最主要技術來源。

國貿局強調，經濟部充分瞭解美方前述關切，且持續與美方溝通，將配合行政院經貿談判辦公室及相關單位，妥善處理雙方關切議題，以進一步深化台美經貿關係。

經濟部健保

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