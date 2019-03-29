台灣電子零組件業最有競爭力 2017營收破4兆

2019-03-29 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台灣電子零業2017年營收逾四兆，占全國工廠營收約兩成四，堪稱最有競爭力的產業。 聯合報系資料照 分享 facebook

全台有約九點三萬家工廠，其中電子零組件業僅有3676家，占全體比率僅百分之四點二，但2017年營收卻逾四兆，占全國工廠營收約兩成四，堪稱最有競爭力的產業。

經濟部統計處今公布2017年工廠校正及營運調查，針對全國九點三萬家登記工廠（含七千家臨登工廠）做統計，其中電子零組件業雖僅有3676家，但員工人數上看六十點七萬人，占整體工廠員工人數二成二，營收達四兆四〇六億元，占整體工廠營收兩成四，且在固定資產、研發經費、技術購買、技術銷售等各項領域，也都居各產業之冠。

統計處指出，因全球經濟明顯回升，加上半導體高階製程續居國際競爭優勢、國際油價上漲、鋼鐵市場量價俱揚及智慧自動化機械需求殷切，帶動製造業營運升溫，不過面板及太陽能產業因供需失衡，致全體工廠營收為十六兆七一一六億元，平均年增百分之一點二，營業支出平均年增百分之〇點四，利潤率則為百分之八點四，創下2005年以來新高。

2017年投入研發的工廠有約七千家，占整體工廠百分之八點一，投入經費共計五千三百億元，統計處指出，相較於2015年增加四三六億元，平均年增率達百分之四點四，其中又以營收冠軍的電子零組件業支出兩千九百五十三億元最多，占總研發經費達五成五，電腦電子產品及光學業一千三百億元，占總研發經費兩成五位居第二。