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華夏：EDC價格強弩之末 低成本壓力

2019-03-29 19:21經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

PVC（聚氯乙烯）市場觀望氣氛延續，台塑最新調降4月外銷盤價每公噸50美元，華夏總經理林漢福表示，PVC上游VCM的主要原料包括乙烯、EDC（二氯乙烷），目前價格已是強弩之末，有利華夏成本壓力降低。

台塑調降4月PVC外銷盤價每公噸50美元，目前東北亞的行情從原本每公噸890-900美元，掉到850美元附近。

林漢福表示，近期PVC的價格走勢確實比較弱，台塑4月外銷盤價跌50美元，跌幅還不小。但台塑集團是一貫化生產，有時候為了達到整條供應鏈的全產全銷，有時候價格會做比較大的調整，讓交易能夠更順暢。從華夏的角度來看，PVC行情比起去年確實比較弱，但接單還不算太差。

其次在原料方面，PVC上游的VCM（氯乙烯單體），主要原料包括EDC和乙烯。過去一段時間EDC的價格維持強勢，過去一年報價從大約從260美元漲到420美元附近。不過目前看起來，由於最近亞洲地區VCM廠計畫性歲修或非預期停工多，EDC的需求相對減弱，EDC價格應該已屆強弩之末。

至於乙烯價格，因為最近亞洲輕裂廠歲修比較多，供給受限，把價格撐住。但中長期來看，隨美國頁岩氣所生產的低成本乙烯衍生物包括PE、MEG等銷往亞洲，加上亞洲本身新增產能開出，乙烯衍生物的廠商利潤遭壓縮，可能彈性降產，預料乙烯價格將向下調整。對於華夏而言，有助成本壓力減輕。

華夏公布去年營收151.92億元，年增3.3%；稅後純益12.76億元，比前年微增0.5%，換算每股稅後純益2.5元，與前年打成平手。展望今年，林漢福坦承大環境沒有去年那麼好，華夏只能順勢而為，在生產效率等方面持續精進。

乙烯華夏台塑集團

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