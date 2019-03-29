又有台商回流！經濟部通過6案投資金額340億

2019-03-29 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



又有6家台商要回流。 聯合報系資料照 分享 facebook

又有台商要回流！經濟部投資台灣事務所今天核准核准得力實業、和大工業、台中精機、迎廣科技、半導體相關業者及工具機設備製造商6投資案，6案投資金額總計約新台幣340億元，新增逾1500個本國就業機會。

投資台灣事務今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第11次聯審會議，並於會中通過6台商回台投資案。其中，得力實業為撚、織、染一貫化作業之高機能性梭織布料製造商，擁有將近40年豐富經驗，以研發導向生產高附加價值布種，銷美訂單為大宗，投資台灣事務所指出，為因應美中貿易戰高關稅，計劃擴大投資新台幣5.7億元更新台南現有廠區機器設備，致力朝向高值化與智慧製造以分散風險。

投資台灣事務所也說，貿易戰火早已從資訊電子產業延燒到車輛零組件產業，精密齒輪製造與CNC齒輪加工設備領導商和大工業也擴大在台投資因應衝擊，規劃在大埔美精密機械園區新建廠房，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，以高精度與高效率研發製造維持競爭優勢，總投資金額約新台幣30.1億元，新增332個本國就業機會。

成立超過一甲子的台中精機以「一地研發、兩地生產、全球行銷」經營策略建構兩岸7大製造基地、全球8大行銷服務中心的工具機版圖，美中貿易戰造成台灣工具機產業受創，台中精機決定化危機為轉機，善用台灣產業群聚效應、優質人力及政策支持等多項投資環境優勢，積極轉型升級擘劃新藍圖，斥資新台幣65億元於台中精密機械園區二期興建全球營運總部暨智慧化工廠，將可新增120個本國就業機會。

電腦機殼及相關零組件大廠迎廣科技將擴充桃園廠產能，以因應未來業務成長需求；另2家工具機設備製造商及半導體相關業者亦擴充台灣生產基地，建立智慧化新廠與增設智慧化製造產線以分散風險。

投資台灣事務所指出，「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月1日實施迄今，已有24家廠商通過資格審查，總投資金額約新台幣910億元，可望帶來超過9,000個本國就業機會。