又有六家台商回流！投資金額340億元、逾1,500工作機會

2019-03-29 16:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



又有6加台商回流，投資金額總計約新台幣340億元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部投資台灣事務所今（29）日再度召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，核准得力實業、和大工業、臺中精機、迎廣科技、半導體相關業者及工具機設備製造商共六件投資案，投資金額總計約新台幣340億元，新增逾1,500個本國就業機會。

經濟部指出，美中貿易戰帶來世界產業價值鏈重整，一向位居全球紡織產業主力的台灣紡織廠也無法置身事外。

得力實業為撚、織、染一貫化作業的高機能性梭織布料製造商，擁有將近40年豐富經驗，以研發導向生產高附加價值布種，銷美訂單為大宗。為因應美中貿易戰高關稅，計劃擴大投資5.7億元更新台南現有廠區機器設備，致力朝向高值化與智慧製造以分散風險。

此外，貿易戰火也早已從資訊電子產業延燒到車輛零組件產業，身為精密齒輪製造與CNC齒輪加工設備領導商的和大工業，也擴大在台投資因應衝擊。

和大規劃在大埔美精密機械園區新建廠房，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，以高精度與高效率研發製造維持競爭優勢，總投資金額約30.1億元，新增332個本國就業機會。

至於成立超過一甲子的臺中精機以「一地研發、兩地生產、全球行銷」經營策略建構兩岸七大製造基地、全球八大行銷服務中心的工具機版圖。

美中貿易戰造成台灣工具機產業受創，臺中精機決定化危機為轉機，善用臺灣產業群聚效應、優質人力及政策支持等多項投資環境優勢，積極轉型升級擘劃新藍圖，斥資65億元於臺中精密機械園區二期興建全球營運總部暨智慧化工廠，將可新增120個本國就業機會。

經濟部也指出，電腦機殼及相關零組件大廠迎廣科技將擴充桃園廠產能，以因應未來業務成長需求；另2家工具機設備製造商及半導體相關業者也擴充台灣生產基地，建立智慧化新廠與增設智慧化製造產線以分散風險。

經濟部指出，美中貿易衝突局勢仍未明朗，廠商紛紛調整投資規劃應變，「歡迎台商回台投資行動方案」從元旦實施迄今，已有24家廠商通過資格審查，總投資金額約新臺幣910億元，可望帶來超過9,000個本國就業機會。

經濟部表示，台商回台投資趨勢持續增溫，後續還有50多家廠商表達移轉部分產能回台或進一步評估返台投資、增設產線的意願。