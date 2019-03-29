響應「地球1小時」 台電明20時30分關燈1小時

2019-03-29 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



為響應「地球1小時」（Earth Hour）活動，台電公司將和台北101大樓等指標建築物共同在明（29）日晚間20時30分關燈1小時，希望以身作則，號召全民節電愛護地球。

台電自2010年起持續響應「地球1小時」活動，明晚20時30分至21時30分，位於公館的台電總部將關掉二棟建築物、近40層樓超過60個單位的所有照明與插座電力，並於活動結束後提供節電統計數據。

台電表示，台電是國家電力公司，台電大樓也是全台第一棟超過100公尺高的建築，希望藉此號召全民節電愛地球，台電大樓門口也設有上百隻小風力發電機打造的公共藝術，仍將持續在夜晚隨風搖曳、點亮公館街區，歡迎民眾一同感受自然的美麗夜晚。

「Earth Hour地球一小時」是全球最大環境群眾運動，2007年起由世界自然基金會（WWF）自澳洲雪梨發起，利用每年3月最後一個周六晚間的關燈行動，喚起社會關注氣候變遷議題，迄今累計集結188個國家、區域及超過1.8萬個世界地標共同響應。

根據台電統計，去年3月24日全台響應地球1小時關燈活動共減少約10萬度電，等同減少超過5萬公斤的二氧化碳排放，而台灣歷年響應節電度數已達63萬度、等同碳減排約35萬公斤、近3萬棵樹一年的碳吸附量。