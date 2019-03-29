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響應「地球1小時」 台電明20時30分關燈1小時

2019-03-29 15:13經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

為響應「地球1小時」（Earth Hour）活動，台電公司將和台北101大樓等指標建築物共同在明（29）日晚間20時30分關燈1小時，希望以身作則，號召全民節電愛護地球。

台電自2010年起持續響應「地球1小時」活動，明晚20時30分至21時30分，位於公館的台電總部將關掉二棟建築物、近40層樓超過60個單位的所有照明與插座電力，並於活動結束後提供節電統計數據。

台電表示，台電是國家電力公司，台電大樓也是全台第一棟超過100公尺高的建築，希望藉此號召全民節電愛地球，台電大樓門口也設有上百隻小風力發電機打造的公共藝術，仍將持續在夜晚隨風搖曳、點亮公館街區，歡迎民眾一同感受自然的美麗夜晚。

「Earth Hour地球一小時」是全球最大環境群眾運動，2007年起由世界自然基金會（WWF）自澳洲雪梨發起，利用每年3月最後一個周六晚間的關燈行動，喚起社會關注氣候變遷議題，迄今累計集結188個國家、區域及超過1.8萬個世界地標共同響應。

根據台電統計，去年3月24日全台響應地球1小時關燈活動共減少約10萬度電，等同減少超過5萬公斤的二氧化碳排放，而台灣歷年響應節電度數已達63萬度、等同碳減排約35萬公斤、近3萬棵樹一年的碳吸附量。

台電指出，明晚活動期間，除了維持電力調度、通信與資訊機房必需電力、確保全民用電穩定，台電會主動關掉二棟建物、合計近40層樓超過60個單位的所有照明與插座電力，由於活動為下班時段，且台電大樓平時即實施空調、燈光等智慧節能調控，大樓能源效率更名列世界前5%，去年甫獲美國LEED綠建築最高白金認證，預估一小時約可省下100度電力，等同功率1,000瓦的電器使用約四天。

公館地區有著名的風切「掀裙風」，台電大樓特別結合藝術團隊，設置結合上百隻小型風機...
公館地區有著名的風切「掀裙風」，台電大樓特別結合藝術團隊，設置結合上百隻小型風機與照明的公共藝術，利用風力發電原理，讓掀裙風轉化成點亮美麗夜晚的電力。 圖／台電提供
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台電節電

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