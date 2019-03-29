親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

勞保年資不滿15年怎麼辦？這樣做才可以領到年金

何時去有補助？各縣市春遊配套 一張圖看懂

年薪上看140萬元！5+2產業徵才下一站釋逾2,000職缺

2019-03-29 14:24經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

5+2產業徵才列車續航，下一站將駛抵高雄，以「循環經濟與國防產業」為主軸，預計釋出超過2,000個工作機會，其中部分職缺薪資可達10萬元，年薪更上看140萬元。

為協助國內5+2重點產業招募優秀人才，經濟部自3月起陸續於桃園、高雄、台北、台南及台中辦理一系列徵才博覽會。繼首場活動「亞洲·矽谷在桃園」於3月9日揭幕後，第二場以「循環經濟與國防產業」為主軸的高雄場，將於4月13日（六）上午10時在楠梓加工出口區登場。

經濟部指出，此次參與徵才廠商包括台鋼資源、經緯航太、明安國際、頎邦科技、叡揚資訊、即時銷售科技、明揚國際、日月光、華泰電子、楠梓電子及台灣雙葉電子等近百家廠商共襄盛舉，預計釋出超過2,000個工作機會，其中部分職缺薪資可達10萬元，更有年薪上看140萬元者，希望藉由本次徵才活動，挹注循環經濟與國防產業成長動力，增進台灣5+2產業發展。

經濟部表示，為提供求職者更多資源，於求職過程更加順暢，本次活動特聘專家於現場講解履歷填寫及面試應對的注意事項，並設置開運剪髮、職場彩妝、舒壓按摩等服務專區，增加求職者面試信心，以提高應徵成功機率，相關訊息可以參閱「5+2產業徵才」專頁（https://www.italent.org.tw/5+2）。

經濟部也提醒，為了方便民眾前往，鼓勵多搭乘大眾運輸工具，自4月12日（五）13時起至4月13日（六）18時止，實施楠梓加工出口區第一號出入口處（加昌路口）汽、機車進出的管制，敬請用路人配合提前改道。

徵才活動經濟部

相關新聞

五成八畢業生盼首份工作超過30K 最嚮往企業是「它」

2019-03-29 10:51

漁船船員納入責任制 最快4月上旬公告

2019-03-28 18:47

新鮮人熱門職缺 瞄準科技、網紅

2019-03-28 17:01

人力銀行：類比、數位工程師 穩坐高薪榜

2019-03-28 14:53

培訓標準化 菜鳥別怕

2019-03-28 14:53

職能基準分析 擁2大優勢

2019-03-28 14:53

甘為公司賣命卻失升職機會 老闆：你阻礙自己進步

2019-03-28 14:26

勞動部放寬大專就業學程資格 不限大四生也能參訓

2019-03-27 18:38

這公司徵才要求「英文程度越低越好」 月薪最高12萬元

2019-03-27 16:53

她工作27年卻「被公司跳槽 」3次 百萬退休金飛了

2019-03-27 13:58

青年勞工就業調查 29歲以下平均薪資首度破3萬

2019-03-26 18:49

開會突然「內急」怎麼辦 即學8招技巧脫身

2019-03-26 16:16

勞動部調查：青年平均薪資首次突破30K

2019-03-26 14:23

拒絕面試反被嗆難搞Loser 這間公司讓她感覺超沒品

2019-03-26 12:15

薪資太低、工作沒前景…逾三成青年想換工作

2019-03-26 11:35

進用視障按摩師 公司多贏

2019-03-23 23:32

公部門短期職缺 身障者搶登記

2019-03-23 23:28

新北就博會虛擬面試 求職好幫手

2019-03-23 13:27

北市就博會花博登場 204家業者開出7673職缺

2019-03-23 12:54

上班11hr領1千！他提離職卻收到讓人「傻眼翻」簡訊

2019-03-23 10:40

勞動部今年擴大勞檢1千8百家變8千家 鎖定5大面向

2019-03-22 16:32

38歲男當董事長司機領三萬五 網友：騎驢找馬吧

2019-03-22 16:00

請病假太多想預支薪水遭拒 網友：沒資遣你很佛心了

2019-03-22 13:59

離開公司，我過得不錯！自由工作者最重要的小事

2019-03-22 12:39

鼓勵青創 乙種旅行社資本額砍半

2019-03-22 00:05

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

千萬房仲達人 小四就在做代購

2019-03-21 14:52

航空罷工須預告？立委一再逼問…勞長表態反對

2019-03-21 01:28

罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49

搶才！ 雄獅集團主管最重視新鮮人這三項能力

2019-03-20 14:40

台師大就業博覽會 企業釋上萬職缺

2019-03-20 12:12

月薪最高7.4萬元 科技部RAISE計畫助博士接軌產業

2019-03-20 11:25

明起生效／月薪沒4萬 面試前須揭露薪資

2019-03-19 23:43

月薪低於4萬雇主刊登職缺須揭露薪資 違者最高罰30萬

2019-03-19 16:30

假日配送蔬果試辦四周 公總：物流業人力、工時未增

2019-03-19 10:20

女同事每月請生理假遭酸 他嗆：確定不是裝出來的？

2019-03-18 16:08

「責任制」為何叫血汗條款？

2019-03-18 14:19

「你真的是責任制嗎？」小心誤解 工時、加班費都被A去

2019-03-18 14:18

多益至少700分…國泰招台籍空服員 起薪比香港低

2019-03-17 13:58
看更多

熱門文章

影／冬眠熊母子躺著也中槍 美冷血父子興奮撃血掌

2019-03-29 09:59

影／射精8秒「真男人」？ 醫師搖頭：不舉前兆

2019-03-28 18:13

義大利新郎婚禮唱台語《島嶼天光》 台灣新娘驚喜灑淚

2019-03-28 17:24

超噁！ 男友疔子全紀錄 傷口如同行刑式槍決子彈傷口

2019-03-28 15:15

來不及了好傷心…拒絕爸爸的交友邀請 他此生遺憾

2019-03-28 15:02

用債生息錢滾錢 三步驟帶你提早十年退休

2019-03-29 10:19

你也被罰過嗎？高速公路「隱藏版違規」在這裡

2019-03-29 12:50

每日星座運勢／雙魚貴人助職場機會 財氣順有收穫

2019-03-29 00:00

調查報導／「前瞻」斷了路…石虎族群交流斷線

2019-03-29 00:10

彭啟明：午後鋒面接近 北部轉陣雨

2019-03-29 07:39

西濱鹿港到伸港9公里抓超速 將設置區間測速

2019-03-29 10:23

法國海岸1100隻海豚死狀悽慘 原因成謎

2019-03-29 10:47

中市驚傳第2起學校群聚感染 忠明高中112人中鏢

2019-03-29 02:38

影／萌樣全都錄！小石虎玩媽媽尾巴被「巴」頭

2019-03-28 14:59

始源「為了粉絲被罰站」 不小心亂入陳意涵訪問

2019-03-28 23:12

網友讚風華絕代！林心如美穿黑白塗鴉紅底鞋 和LVMH集團準太子妃撞款

2019-03-28 14:55

【重磅快評】大陸非洲豬瘟疫苗露曙光 我們不必出酸語

2019-03-29 11:30

【哀樂中年】蔡怡怡／我來到了有點年紀

2019-03-29 06:00

Grand Seiko王者再起！打造年度最富詩意的新表款

2019-03-28 17:53

為了護國成大器 這種毛小孩要忍住不能太寵

2019-03-29 09:46

小7三檔「限量集點活動」齊發！PALLADIUM腰包、alfi真空保溫壺全都有

2019-03-28 18:03

她和老公補辦婚宴 卻因婆婆一句話要改日期

2019-03-29 13:01

眼鏡王蛇受驚後反芻 花一小時吐出大蜥蜴

2019-03-29 13:40

4月開賣！UNIQLO X Alexander Wang聯名第二彈 15款單品最低390元起

2019-03-28 15:53

Skytrax最新評比 桃園機場上升全球百大機場第13名

2019-03-28 19:25

【家的形狀‧與子偕行】廿四個地方媽媽 ／愚公也不移的愛情山

2019-03-29 06:00

政策轉彎！老車合排放標準 就不強制淘汰

2019-03-29 00:37

各縣市春遊配套 一張圖看懂

2019-03-29 14:00

【我愛一個人煮-57】太陽臉／懷念的味道

2019-03-29 06:00

清明連假不想一路塞 新北交通懶人包看這裡

2019-03-28 16:16

調查報導／塑膠袋垃圾危機 真正回收不到一成

2019-03-29 13:30

大陸移入麻疹案例 患者發病期搭上海飛桃園華航班機

2019-03-28 16:23

好吃的厚鬆餅跨海來台了！北海道排隊名店 4/19起快閃晶華

2019-03-29 11:54

影╱16億元升級探索夢號首航基隆 美人魚夢幻船身曝光

2019-03-29 10:30

癮君子躲回家抽…家庭二手菸害上升

2019-03-29 00:37

被誇穿西裝好帥 始源用中文羞認「我知道」

2019-03-28 16:56

吃非洲豬瘟肉全身斑？ 疾管署：轉假消息最高罰百萬

2019-03-29 07:46

五成八畢業生盼首份工作超過30K 最嚮往企業是「它」

2019-03-29 10:51

靜脈潰瘍恐得截肢 專家：營養均衡很重要

2019-03-28 18:18

酷航加碼高雄天天飛 新加坡、大阪航線有優惠價

2019-03-28 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top