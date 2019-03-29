年薪上看140萬元！5+2產業徵才下一站釋逾2,000職缺

2019-03-29 14:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



5+2產業徵才列車續航，下一站將駛抵高雄，以「循環經濟與國防產業」為主軸，預計釋出超過2,000個工作機會，其中部分職缺薪資可達10萬元，年薪更上看140萬元。

為協助國內5+2重點產業招募優秀人才，經濟部自3月起陸續於桃園、高雄、台北、台南及台中辦理一系列徵才博覽會。繼首場活動「亞洲·矽谷在桃園」於3月9日揭幕後，第二場以「循環經濟與國防產業」為主軸的高雄場，將於4月13日（六）上午10時在楠梓加工出口區登場。

經濟部指出，此次參與徵才廠商包括台鋼資源、經緯航太、明安國際、頎邦科技、叡揚資訊、即時銷售科技、明揚國際、日月光、華泰電子、楠梓電子及台灣雙葉電子等近百家廠商共襄盛舉，預計釋出超過2,000個工作機會，其中部分職缺薪資可達10萬元，更有年薪上看140萬元者，希望藉由本次徵才活動，挹注循環經濟與國防產業成長動力，增進台灣5+2產業發展。

經濟部表示，為提供求職者更多資源，於求職過程更加順暢，本次活動特聘專家於現場講解履歷填寫及面試應對的注意事項，並設置開運剪髮、職場彩妝、舒壓按摩等服務專區，增加求職者面試信心，以提高應徵成功機率，相關訊息可以參閱「5+2產業徵才」專頁（https://www.italent.org.tw/5+2）。

經濟部也提醒，為了方便民眾前往，鼓勵多搭乘大眾運輸工具，自4月12日（五）13時起至4月13日（六）18時止，實施楠梓加工出口區第一號出入口處（加昌路口）汽、機車進出的管制，敬請用路人配合提前改道。