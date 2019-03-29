台經院2月製造業燈號續亮「衰退」藍燈

2019-03-29 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



國發會2月景氣燈號續呈「趨弱」黃藍燈，台經院今天也公布2月製造業景氣燈號，續呈「衰退」藍燈。台經院指出，受到整體需求轉弱，加上春節連假影響廠商提前至1月出貨，使得2月相關製造業數據表現皆較去年同期相比衰退，不過受惠於金融市場與國際油價皆延續年初以來的反彈走勢，加上美中貿易緊張情勢略為和緩，令製造業廠商對於未來半年景氣看法轉為樂觀，拉抬經營環境面指標表現，整體製造業景氣信號值較上月微幅增加0.26分，

從細部產業來看，台經院指出，在汽車及其零件方面，受到農曆春節連假營業天數較少，加上主要領導廠商針對熱門車款即將推出新款，使得舊車款已提前於1月份銷售，另部分廠商的業務競賽也多落在1月份，故2月份的新車領牌數據不佳，2月份汽車新車掛牌數較上月衰退55.51%，較去年同月下滑27.16%，因此2月汽車及其零件業景氣燈號續為衰退的藍燈。

在電子零組件方面，晶圓代工受半導體供應鏈調整庫存、智慧型手機銷售疲弱，虛擬貨幣採礦熱潮消退的影響，致使終端需求不振，導致產能利用率下滑，使得廠商營收、出口、外銷訂單與生產指數皆為負成長表現，因此2月電子零組件景氣燈號續為衰退的藍燈表現。

整體來看，台經院表示，製造業景氣燈號雖已連續四個月呈現衰退的藍燈表現，然就景氣信號分數來看，分數已出現緩步走升趨勢，惟上升幅度尚不明顯。展望未來，觀察近期半導體設備進口維持雙位數成長，顯示廠商對半導體設備投資需求仍存，加上台商回流情況熱絡，有助於帶動國內投資，經濟成長動能由外需轉向內需，配合基期因素，今年台灣經濟可望逐季轉好，惟成長表現不如去年。