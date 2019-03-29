勞保年資不滿15年 這樣做才可以領年金

2019-03-29 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞工保險局。聯合報系資料照 分享 facebook

謝先生今年62歲，早期在貿易公司上班很多年，後來希望找分穩定工作，報考公務人員考試，成了公務員，幾年前已經退休，雖然已經領了公務人員月退休金，但想到自己早期曾有13年投勞保年資，聽說勞保年資滿15年，才可以領勞保年金，他還有機會領到勞保年金嗎？

丁女士今年61歲，原本短暫工作6年後，即因生兒育女當家庭主婦，後來國保開辦參加國保6年，直到4年前孩子都大了，她才開始到大賣場擔任櫃檯人員，至今累計勞保年資已有10年。想到她再過一年就可以開始請領勞保年金，卻發現勞保年資未滿15年，恐怕只能領一次給付，她覺得很可惜。但如果勞保年資要滿15年，還得繼續工作5年，實在太辛苦。她可以怎麼做？

類似謝先生與丁女士例子，既有軍公教人員退休金，又同時具有國保、勞保等社會保險年資，到底如何合併、累計？的確很多人搞不清楚。

目前我國各職業別年金制度各自分立，公教人員無論從勞工轉任公務員，或是由公務員轉到民間工作，只要年資未達法定請領月退休金條件，就無法領到年金。唯一可以年資併計者，只有國保與勞保年資。

勞保條例規定，勞工只要有勞保年資滿一年，男性年滿60歲或女性年滿55歲，就可請領勞保老年給付，因此謝先生與丁女士都已達到請領勞保老年給付。

以謝先生為例，之前有13年勞保年資，如今已先領公務人員退休金，但勞保必須勞保年資滿15年才能領年金， 因此依法他雖已達領勞保老年給付資格，但是因為勞保年資不滿15年，只能領一次給付。如果他想領年金，必須再繼續到民間企業工作投勞保二年，等到年資滿15年，就可以按月領勞保年金。

基於勞保條例規定國保與勞保年資若合計滿15年，可以併計各自領年金，有人建議謝先生也可以加保國保二年，將國保年資與勞保年資合計，領勞保年金。

不過，因為國保投保資格已排除領取各種社會保險老年給付者，因謝先生已領公務人員退休金，依法不具投保國保資格，因此此路不通，他只能循上述途徑累計勞保年資。

至於丁女士，則是因為婚前及後來工作分別有6年及4年勞保年資，加上國保有6年年資，雖然勞保年資合計不到15年，但依法國保與勞保年資可併計、分開領年，以她的情況，勞保加國保總共16年，因此她不用再繼續工作，就可以同時領國保與勞保年金。

雖然目前只有國保與勞保年資可以併計，但勞動部之前提出的勞保年金改革法案，已經訂有「年資可攜」制度，亦即軍、公、農保與勞保年資都可合併計算，未來一旦勞保條例修正案通過，勞保與軍、公、農年資也都可以相通，各行業相互轉業可望更暢通。

例如公務人員原本投公保，但若年資未達請領年金門檻離職，公保年資就無法請領年金，成了年金孤兒；未來年資可和勞保併計後，就可解決這類問題，公務人員也不必擔心領不到年金而不敢離開原職。