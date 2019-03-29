2月製造業景氣燈號 連續亮出第四個藍燈

2019-03-29 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台經院今天公布2月製造業景氣燈號，股市與國際油價雖反彈，加上美中貿易情勢稍緩，分數微幅增加0.26分至10.18分，但仍亮出第四個代表衰退的藍燈。

台經院認為，近期半導體設備進口仍有雙位數成長，顯示廠商對半導體設備投資需求仍存，加上台商回流情況熱絡，有助國內投資，今年台灣經濟可望逐季轉好，惟成長表現不如去年。

至於央行之前示警，若是美中貿易壓力下，中國大陸增加對美國採購，台灣半導體將首當其衝，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，採購半導體相關產品，不只是單純從A地改為B地，大陸採購有其成本、管理效率等考慮，且台灣晶圓代工強項是客製化服務，此種商業模式不是那麼容易被取代，央行擔心的效應目前還看不出來。

台經院表示，全球經濟需求放緩，加以國內春節連假影響廠商提前至1月出貨，使得2月進出口、外銷訂單、生產指數等數據表現皆較去年同期相比衰退，不過受惠於國內金融市場與國際油價皆延續年初以來的反彈走勢，加上美中貿易緊張情勢略為和緩，製造業廠商對未來半年景氣看法轉為樂觀，拉抬經營環境面指標表現。

五個景氣信號主要組成項目，售價面與原物料投入面分別減少0.05分與0.01分，經營環境面增加0.18分最大、需求面增加0.14分、原本面與上月相同，經加權後，信號值增加0.26分，總分由上月的9.92分微幅增加為10.18分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

台經院認為，主要國家同步下修今年經濟成長率，顯示全球經濟同步放緩趨勢已愈加明顯。國內方面，受到整體需求轉弱，加上春節連假影響廠商提前至1月出貨，使得2月相關製造業數據表現皆較去年同期相比衰退。

台經院表示，製造業景氣燈號已連續四個月呈現衰退的藍燈表現，還好分數已緩步走升，惟上升幅度尚不明顯。

展望未來，近期半導體設備進口維持雙位數成長，顯示廠商對半導體設備投資需求仍存，加上台商回流情況熱絡，有助帶動國內投資，經濟成長動能由外需轉向內需，配合去年基期愈來愈低，今年台灣經濟可望逐季轉好，但整體成長不如去年。