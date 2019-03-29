林育生：來圓山要努力創造盈餘

2019-03-29 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



新任圓山飯店董事長林育生表示，從圓山飯店的財報可以看出一些問題，圓山的營業成本比同業要高，所以他要努力降低，開源節流，創造盈餘。

林育生表示，圓山飯店歷史久，要和其他飯店一樣，都要追求營業成長，但是圓山飯店的營運成本較高，營業成本和營業費用達89.71%，晶華飯店才76.4%，國賓飯店86% ，這差1％就是1,800萬元，所以開源節流很重要。

他指出，現在飯店很倚賴OTA，網路訂房很普遍，競爭激烈，所以我們在訂房這一塊要努力增加，確保營運安全，還有，圓山要強化會展訂房（MICE），開拓會員與非會員市場，以及降低高雄圓山飯店的虧損，例如池畔婚禮的生意是可以做的，還有，高雄地方較有鄉土味，他出身南部民代，希望地方人士多來吃飯，有人批評圓山的餐飲不好，在擺盤、餐飲和服務上他們會加強。

另外，林育生認為敦睦聯誼會還負有推展台灣觀光的責任，像俄羅斯是很有潛力的市場，現在簽證只給兩周，他直言應該延長到一個月或更久，這部分他會拜會外交部和負責觀光推展的行政院政務委員張景森，請他們協助，畢竟現在全世界都在搶觀光財，而且搶得非常兇，這是一塊沃土，如果這一塊可以做起來，對台灣觀光是很有幫助的。