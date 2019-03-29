逸達抗癌新藥報喜 送申請美國藥證

2019-03-29 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



逸達生技（6576）今（29）日宣布，公司已於美國時間3月28日向美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）提送柳菩林前列腺癌新劑型新藥 FP-00150毫克（六個月劑型）之 505(b)2 新藥藥證申請（New Drug Application, NDA），以核准該 藥品使用於晚期前列腺癌的緩解治療（palliative treatment）。

此新藥申請係根據 FP-00150毫克（六個月劑型）成功的三期臨床試驗結果。試 驗針對137位晚期前列腺癌患者，每六個月連續施打 FP-00150毫克，證明 FP-00150毫克具有療效，以及良好的安全性與耐受性。

逸達董事長簡銘達博士表示，今天對逸達而言是別具意義的日子。多年來，FP-00150毫克除了公司團隊和共同開發夥伴的投入，更有來自試驗主持 人、醫療服務人員、受試病患等支持，遞送藥證申請象徵各方努力得到了肯定，我們 感到十分驕傲。