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圓山飯店新董座 前立委林育生接任

2019-03-29 11:33經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

交通部主管的財團法人台灣敦睦聯誼會今（29）日召開董事會，通過由前立委林育生出任董事長，讓懸缺半年的圓山飯店董座人選就此底定；另外，敦睦聯誼會掌管台北和高雄圓山飯店，因此林育生也將兼任兩家飯店董事長。

林育生為芝林關係企業創辦人，目前擔任關係企業營運顧問，擁有國立政治大學商學院經營管理碩士及中山大學海洋環境與工程博士學位，先後擔任過國大代表、立法委員，以及立法院、行政院顧問，屬於行政院長蘇貞昌的人馬。

林育生表示，接下財團法人台灣敦睦聯誼會董事長一職後，他將以自己企業經營與管理的務實經驗來提升台北圓山大飯店、高雄圓山大飯店以及圓山聯誼會的競爭力，打造出更亮眼的圓山大飯店，並與政府及台灣觀光業界攜手合作，帶動台灣精緻觀光產業的發展。

圓山飯店指出，新任董事長林育生除了有豐富的政界資歷外，也是專業經理人，在產業方面有實際的投資與經營管理經驗，對於經營管理更有獨到見解，擅於產業發展的宏觀佈局。

林育生創辦的芝林關係企業中的芝林生技公司，在螢光魚發展的生物科技領域具國際重要地位，諾貝爾得主Aaron Ciechanover及以色列科學院院長Ruth Arnon皆曾到訪，俄羅斯科學院並與該公司在中研院簽署人才訓練與展出備忘錄。該公司常獲世界性媒體如路透社，美聯社等媒體報導，另外在國家地理頻道亦有全球性之節目播出。

芝林關係企業中的博成科技公司，為大型海生館之維生系統工程設計施工公司，先後承做台灣車城海生館及國內外等多處海生館工程之維生系統。2016年完工，由俄羅斯總統普丁主持剪彩的世界最大海生館，即海參崴的濱海水族館，其中核心維生系統工程就是由博成科技公司承做的。

另外，澎湖水族館之ROT合作案亦為關係企業中的澎博公司取得二十年營運權，目前試營運當中，預訂4月4日正式開幕。

聯誼俄羅斯圓山飯店

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