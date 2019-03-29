營造施工便宜行事釀禍 勞動部重罰

2019-03-29 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



日前台中市某建築工地於3樓樓版灌漿作業時，發生模板支撐倒塌造成4名勞工受傷，勞動部職安署派員檢查發現，主要是因營造廠便宜行事惹禍，除了勒令停工，也處以最高罰鍰。

職安署指出，該模板面積超過400平方公尺的支撐高度約8公尺，竟未由專人妥為設計，並違規以可調鋼管支柱連接作為支撐（俗稱菜瓜棚），且未設置足夠強度的縱、橫向水平繫條等。

職安署除對發生災害的工作場所予以停工處分，並就事業單位違反職業安全衛生法處以最高30萬元罰鍰，對於該營造廠專任工程人員涉嫌違反營造業法規定，則移請台中市政府處理。

職安署表示，過去類似不安全的模板支撐方式（菜瓜棚），曾造成多起重大職災，經由政府主動監督要求，近年已愈來愈少見，此次災害顯示仍有業者心存僥倖。

職安署強調，工地灌漿應依下列重點事項，加強辦理防止模板支撐倒塌崩塌，若有違反將一律重罰。

一、模板支撐應由專業技師或委由專業機構妥為安全設計。

二、應繪製模板支撐施工圖說、訂定混凝土澆置計畫，並按施工圖說施作及查驗。

三、以可調鋼管支柱為模板支撐的支柱時，不得連接使用。