蘇貞昌人馬…前立委林育生 正式接掌圓山董座

2019-03-29 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部主管的財團法人台灣敦睦聯誼會今（29）日舉行董事會，正式推舉行政院長蘇貞昌人馬、前立委林育生（右一）擔任董事長，並隨即與兼任董事長的王國材（左一）進行交接。 記者楊文琪／攝影 分享 facebook

交通部主管的財團法人台灣敦睦聯誼會今（29）日舉行董事會，正式推舉行政院長蘇貞昌人馬、前立委林育生擔任董事長，並隨即進行交接，由於敦睦聯誼會掌管台北和高雄圓山飯店，因此，林育生也兼任兩家飯店董事長。而他的上任也讓懸缺半年的圓山飯店董座人選就此底定。

圓山飯店指出，林育生除了有豐富的從政經驗，也自行創辦芝林關係企業，有實際投資與經營管理經驗，對於經營管理更有獨到見解，善於產業發展的宏觀布局。

兼任敦睦聯誼會董事長的交通部政務次長王國材於交接儀式致詞時表示，圓山歷史悠久，面對新環境競爭和變化，我們要有勇氣勇於創新、改變，圓山的發展就能永續。他開玩笑說：「天下無不散的筵席，不過我們還沒散，因為我還擔任董事，會繼續幫助圓山。」

林育生致詞時表示，他受到邀請這個職務時，可慮了很久，但他喜歡，因為圓山歷史很久，他對圓山有很多記憶，他來擔心會做不好。

林育生提到，有人說董事長是過客，正因為是過客，才要把事情做好，他是帶著誠意來這裡，會很用心要把事情做好的，會讓圓山有盈餘。他說，他從事過製造業、服務業，知道做服務業一定要很專心，才能做得好。

林育生指出，他將以自己經營企業與管理實務的經驗，來提升台北圓山大飯店、高雄大飯店，以及圓山聯誼會的競爭力，打造出更亮眼的圓山大飯店，並與政府及台灣觀光業界攜手合作，帶動台灣精緻觀光產業的發展。

據指出，林育生早先在蘇貞昌擔任立委時，是蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻、楊四海、蘇明南聯合辦公室的主任，屬「蘇系人馬」，後來在屏東縣參選區域立委，也曾順利當選，2007年民進黨總統提名選舉，林育生是蘇貞昌競選辦公室的發言人，後又接任過民進黨副秘書長。

去年9月，敦睦聯誼會董事長兼任圓山飯店董事長張學舜轉任台北101董座，遺缺一時找不到適當人選接替，當時交通部長吳宏謀請交通部政務次長王國材暫時兼任，至今已達半年，今年1月中旬蘇內閣上任，重新盤點中央政府主管的財團法人、公股（泛公股）事業、國營事業等單位，還有那些職缺未補，2月農曆年後即傳出圓山飯店董座將由林育生出任。