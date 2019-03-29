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製造業景氣燈號 連四個月亮「衰退」藍燈

2019-03-29 10:12經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

受到全球經濟同步放緩，整體需求轉弱影響，台灣經濟研究院今（29）日公布2月製造業景氣燈號，連續第四個月亮出「衰退」藍燈，但因近期仍有利多消息加持，廠商對於未來半年景氣看法轉為樂觀。

台經院助理研究員方俊德分析，主要國家同步下修今年經濟成長率，顯示全球經濟同步放緩趨勢愈加明顯，國內方面受到整體需求轉弱，加上春節連假影響廠商提前至1月出貨，使得2月相關製造業數據表現均較去年同期相比衰退，但受惠於金融市場與國際油價延續年初以來的反彈走勢，加上美中貿易緊張情勢略為和緩，令製造業廠商對於未來半年景氣看法轉為樂觀，拉抬經營環境面指標表現。整體製造業景氣信號值較上月微幅增加0.26分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

從細部產業來看，在汽車及其零件方面，受到農曆春節連假營業天數較少，加上主要領導廠商針對熱門車款即將推出新款，使得舊車款已提前於1月份銷售，另部分廠商的業務競賽也多落在1月份，故2月份的新車領牌數據不佳，2月份汽車新車掛牌數較上月衰退55.51%，較去年同月下滑27.16%，因此2月汽車及其零件業景氣燈號續為衰退的藍燈。

電子零組件方面，晶圓代工受半導體供應鏈調整庫存、智慧型手機銷售疲弱，虛擬貨幣採礦熱潮消退的影響，致使終端需求不振，導致產能利用率下滑，使得廠商營收、出口、外銷訂單與生產指數皆為負成長表現，因此2月電子零組件景氣燈號續為衰退的藍燈表現。

方俊德指出，製造業景氣燈號雖已連續四個月呈現衰退的藍燈表現，但就景氣信號分數來看，分數已出現緩步走升趨勢，只是上升幅度還不明顯。

展望未來，觀察近期半導體設備進口維持雙位數成長，顯示廠商對半導體設備投資需求仍存，加上台商回流情況熱絡，有助於帶動國內投資，經濟成長動能由外需轉向內需，配合基期因素，今年台灣經濟可望逐季轉好，但成長表現不如去年。

此外，影響全球經濟不確定因素猶存，除了美中貿易協商正在進行外，美國與歐盟及日本也將分別展開貿易談判，顯示貿易不確定性仍高，加上中國經濟降溫、英國脫歐問題等，均考驗著全球經濟表現，所以對於國內景氣展望仍應謹慎看待。

圖／台經院提供
圖／台經院提供
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景氣燈號製造業半導體

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