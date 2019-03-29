逾60萬員工、全年營收4兆元 全台最具競爭力產業是這項

2019-03-29 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



全台灣有這麼一個產業，明明工廠家數不多，整體員工人數卻超過60萬人，全年營收逾4兆元，無論是固定資產增購、研究發展經費或是技術銷售金額，均居各業之冠，連經濟部都認證，它是全台最具競爭力的產業。

經濟部針對全國92,946家登記工廠，按年辦理實地校正並調查營運資料。根據最新工廠校正及營運調查，2017年工廠營運家數87,149家，較2015年平均年增2.1%，員工人數281萬人，較2015年平均年增2.0%。

經濟部指出，由於全球經濟明顯回升，加上半導體高階製程續居國際競爭優勢、國際油價上漲、鋼鐵市場量價俱揚及智慧自動化機械需求殷切，帶動製造業營運升溫，但面板及太陽能產業供需失衡，以致全體工廠營業收入16兆7,116億元，平均年增1.2%，營業支出平均年增0.4%，利潤率為8.4%，為12年來最高。

其中，電子零組件業3,676家，雖然僅占4.2%，但員工人數達60.7萬人，占21.6%；營業收入4兆406億元，占24.2%；固定資產增購7,101億元，占54.2%；研究發展經費2,953億元，占55.6%；技術購買金額376億元，占41.6%；技術銷售金額201億元，占41.3%，均居各業之冠，為我國最具競爭力的產業。

至於工廠家數最多者，則為金屬製品業及機械設備業，分別為20,848家（占23.9%）及13,883家（15.9%），員工人數分別為36.9萬人及26.8萬人；營業收入占比分別為8.4%及6.5%，各居第3及第5位，為我國製造業發展重要基石。

值得注意的是，金屬製品業的雇用員工人數及營收，近10年來成長最多，分別增加11.8萬人及3,783億元；電子零組件業的營收則增加2,901億元，且受面板及印刷電路板國內營收衰減，拉低半導體漲幅影響，占比也減少0.7個百分點。

經濟部指出，2017年製造業有進行研究發展的工廠7,096家，占營運中工廠家數8.1%，投入研究發展經費計5,306億元，較2015年增加436億元或平均年增4.4%，占營業收入總額的3.2%，其中用於經常支出計4,741億元，資本支出計565億元。