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名家觀點／讓台灣農產品走出去

2019-03-29 00:36經濟日報 林祖嘉

高雄市長韓國瑜昨日結束大陸城市經貿交流，此行簽下農漁合約及合作備忘錄MOU逾新台幣52億元，包括水果、水產及加工產品等，連郭台銘的深圳龍華廠也幫忙開箱賣，先是芭樂，接著又是鳳梨，現在連嘉義縣的農民都要找韓國瑜幫忙銷售鳳梨，因為他們的價格大跌，遠低於高屏的價格。其實協助農產品出口，一方面可以擴大市場，更重要的是可以穩住國內的價格，這對農民而言，當然是非常重要的。韓市長的努力拚外銷，可說是最務實的作法，對農民最有幫助。

農產品要賣得出去，兩個主要因素就是品質和價格，這兩個因素對於台灣的水果而言，應該都不是問題。就品質來說，台灣水果品質是一流的，而港澳本身不生產農產品，所以台灣農產品在香港一定可以被列為上品。另一方面，去過港澳的人都會知道，近幾年港澳物價上漲非常厲害，台灣農產品的價格與港澳的市價來比，根本是天壤之別，也就是說，台灣農產品在品質上和價格上應該都可以很容易的打入港澳市場才對。但是，台灣農產品只占香港市場的3.6%，因此台灣農產品銷到港澳非常有潛力。

同樣的情況也發生在深圳。這幾年深圳市在科技產業的發展更是領先整個大陸，在高科技產業與人才不斷流入深圳的情況下，不但帶動深圳的人均所得，也間接帶動了深圳的股價、房價與物價。無疑的，高檔水果與農產品在深圳也同樣的容易銷售。

此外，賣農產品與賣製造業產品有一點很不一樣的地方是，農產品的壽命很短，在銷售的過程中，物流、通路、通關、運輸、倉儲、低溫、批發與零售，這些過程都必需一氣呵成，缺一不可，只要其中任何一個環節出了問題，農產品的品質就會受影響。

農產品有所謂的賣相問題，比方說，香蕉如果在海關多放兩天，可能就會長斑點，不但價格會大受影響，而且可能會根本賣不出去。所以農產品的物流及關節都非常重要，而這其中有許多是需要公權力介入來協助的。因此，當韓國瑜去拜會香港特首時，可以順便提到一些關於對台灣農產品在香港物流與通路的協助，當然會對農產品的銷售有幫助。同樣的，如果韓國瑜和國台辦主任對話，若可提及如果台灣農產品賣到大陸時，將可協助在通關時給予便利，例如綠色通關等等，或是協助找到大規模的冷凍倉儲等等，這些都會對於高雄農產銷往大陸有所幫助，有何不可？

韓市長是台灣直轄市市長，加上他現在在台灣具有的政治影響力，去到任何地方都會受到重視，這是很自然的。其實過去有很多執政黨與非執政黨的地方首長，赴港澳和大陸時，拜會港澳特首、中聯辦主任及國台辦主任等等，這都是再平常不過的事。

現在的執政黨無法與對岸見面，甚至於連陸委會派的香港代表都進不了香港，在中央政府無法處理逐漸惡化兩岸關係的情況下，自然也不樂見地方首長與對岸多所接觸，但我們真的希望中央政府應該放開心胸，努力協助地方政府拚經濟，至少別扯後腿，畢竟農民是最弱勢，大家都該盡一切力量協助台灣農產品走出去。

（作者是政大經濟系教授）

韓國瑜深圳香港特首

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