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勞動部鼓勵青年善用政府資源 儲存「個人能力資本」

2019-03-28 22:10經濟日報 記者宋健生╱即時報導

勞動部勞動力發展署中彰投分署今(28)日在青年節前夕，發表青年成功就業實例，同時鼓勵青年別忘了對自己儲蓄，累積「個人能力資本」，可善用政府各項促進青年職業訓練及就業服務資源，為自己職涯圓夢。

中彰投分署代理分署長林淑媛表示，中彰投轄區15至29歲青年勞動力人口為49萬人，勞參率為54.0%，2018年中彰投分署所轄各就業中心，共協助青年就業逾2.2萬餘人次，占整體求職者比例約三成。

整體而言，青年因正值求學階段或工作適應初期，工作異動情形較為頻繁，失業率向來高於其他年齡層。

為協助青年縮短職涯迷惘期及就業摸索期，中彰投分署針對在學或畢業青年均有提供客製化的服務，包含釐清個人職涯方向的個別諮詢、職業適性測驗、職涯探索活動及職場模擬體驗營等。

職業訓練上也推出產學訓計畫、青年就業旗艦計畫、青年專班及特色產業據點人才培訓方案；促進就業上則有多元就業開發方案及青年就業旗艦計畫等；若想自己創業，也有微型創業鳳凰等等。

中彰投分署今天特別邀請經中彰投分署輔導協助後，成功就業並逐步實踐個人夢想的3位青年，分享他們的故事。

來自彰化田尾的歸鄉青年張芳慈，她自北部知名大學畢業後，選擇返回家鄉深耕，參與勞動部勞動力發展署中彰投分署多元就業開發方案，整合田尾在地園藝業者，透過深度綠色套裝遊程、盆栽體驗DIY等方式，帶來與傳統觀光方式不同的創意想法，也讓田尾園藝產業形象更鮮明。

農家子弟泰宏，則是高職畢業後原本想直接就業，在學校老師鼓勵下參加中彰投分署的「產學訓家具木工班」，在結訓前就就獲業界知名廠商簽約，獲得起薪30k聘用。

該公司也規劃在泰宏大學畢業後，將外派他出任管理幹部，無可限量的職涯人生就此展開。

第三位是TCN主播鄭伊倪，參加中彰投分署青年職涯發展中心第一屆TCN主播甄選入圍，進而接受主播培訓，二年期間進步神速，更抓到與鏡頭互動的訣竅，為自己的演藝之路打下良好的基礎。

逢甲大學畢業的她，目前已有多次通告，並參與知名電視台節目拍攝，斜槓人生正在起飛。

林淑媛鼓勵青年應把握青春時光，多方接觸勇敢嘗試。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今日在青年節前夕，發表青年成功就業實例。記者宋健生/...
勞動部勞動力發展署中彰投分署今日在青年節前夕，發表青年成功就業實例。記者宋健生/攝影
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職涯主播勞動部

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