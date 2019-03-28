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不滿大社工業區被降編 廠商聯誼會要告高市府瀆職

2019-03-28 17:19經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

針對高雄市都市計畫委員會3月22日決議將大社工業區由特種降編為乙種工業區一事，大社工業區廠商聯誼會及各工會今日共同聲明，爭取降編為甲種工業區，而基於國發會去年已做出暫緩大社都市計劃通盤檢討的決定，聯誼會並打算提告高市府瀆職；同時各廠工會也準備下周討論因應對策，不排除走上街頭抗爭。

大社工業區廠商聯誼會及各工會聲明如下：

一、大社工業區為經濟部於62年依法編定之石化工業區，工業區內之廠商均須依核定之計畫使用土地。現行產業型態自始均既符合都市計畫甲種工業區規定，87年大社都市計畫第三次通盤檢討時，將其變更為特種工業區是一個昧於事實、違反都市規劃專業之錯誤變更。此次高市府辦理大社都市計畫專案通盤檢討自應配合經濟部核定計畫及發展情況變更為甲種工業區。

二、自107年高雄市政府啟動「變更高雄市大社都市計畫（特種工業區附帶條件規定專案通盤檢討）」以來，經濟部、相關廠商及工會代表一再重申前述法令規定，但高雄市都市計畫委員會及其專案小組均置若罔聞並於日前做出降編乙種工業區之違法決議。

三、都市計畫是匡導協助都市及經濟發展的重要工具，各級政府機關於擬訂或審議都市計畫時，除了應遵守相關法令規定，更不可侵害其他政府機關的法定職掌。

大社工業區既是經濟部依法設置之石化工業區，高雄市政府即不得侵奪經濟部之法定職權，逕將此合法設置之石化工業區，透過都市計畫通盤檢討予以強制刨除

高雄市都市計畫委員會此一違法降編決議，無異於對工安、環保均符合法規，且年產值約900億元之國家級石化工業區宣告死刑。此違法決議也違背現任市長不斷宣示產業優先及經濟發展優先的政策。

四、大社工業區現有廠商都是合法設立，且產品製程均符合國家環保標準。此一國家級石化工業區形成不易，不僅是國內下游各種產業的重要原料來源，也是穩定地方就業，長期回饋地方的重要經濟支柱。

違法降編為乙種工業區，不僅嚴重打擊石化產業，也將對國內下游各種產業、地方就業、員工家庭生計以及鄰里回饋等產生嚴重衝擊。

基於以上說明，大社工業區廠商聯誼會及各工會代表鄭重呼籲，應將大社工業區依法改編變更為甲種工業區，以維護國家法制、發展國家經濟、保障地方就業並維持從業員工生計。

都市計畫社工經濟部

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