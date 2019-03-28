政院攜手LINE 啟動數位當責計畫

2019-03-28 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今（28）日出席LINE「數位當責計畫」發布見證會時表示，有助理與他討論應用副閣揆或資安長身份出席，助理說應用LINE假訊息受害者身份出席。他說，在去年選舉過程中，包含他被說（在辯論）戴耳機等，都被傳得非常恐怖。

陳其邁表示，他日前與導演吳念真聊天時，談到他們在2018年的選舉中都面臨一樣問題，吳導說要組成紙風車受害者聯盟，他則說應該要組成LINE假訊息受害者聯盟，若以假訊息的量來看，他當會長當之無愧。他舉例，包含選舉期間被說在電視辯論中戴耳機等，都在LINE被傳得非常恐怖。

陳其邁表示，LINE是台灣最大的中介平台，且未來會越來越大，地方政府若正面積極與之結合，可提供更多如寒暑假營養午餐行動支付、公車搭乘優惠等，政府提供的服務，也可透過LINE，其嫁接公共服務規模越來越大，勢必也要承載更多社會責任。

陳其邁表示，LINE台灣啟動數位當責計畫，他代表行政院長蘇貞昌表達感謝，希望LINE能在保障言論自由與民主價值上做出貢獻。

陳其邁提到，如今假訊息非常氾濫，且涉及非常多境外不實訊息，在全球都衝擊民主發展，希望大家共同守護台灣民主價值、保障言論自由，也希望假訊息受害者越來越少。