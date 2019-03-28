親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一銀三管齊下 挺台商回台投資

2019-03-28 16:23經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一銀行配合行政院國家發展基金辦理總額度新台幣200億元「歡迎台商回台投資專案貸款」，只要是符合該方案之適用對象均可與第一銀行聯繫，融資範圍包括興建廠房、購置機器設備與營運週轉金等，必要時可搭配移送中小企業信保基金保證方式，增加企業財務調度彈性，以最優惠利率與最迅速服務提供台商回台投資所需資金。

此外，第一銀行針對有意將產能移回國內工業區、產業園區或政府核可工業用地等之廠商，辦理融資期限最長20年、成數最高八成、無額度上限之工業區低利優惠貸款，另對綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防、智慧機械、新農業與循環經濟等七大新創重點產業之廠商，更提供各項優惠利率融資專案，全力支援台商資金需求，協助企業順利取得營運資金。

一銀表示，自2008年開始全台走透透，於全台各大工業區舉辦「金鑽企業登峰講座」迄今已近百場，並依企業最關注之經濟金融趨勢、融資及稅務規劃等議題，邀請各領域之專家學者蒞臨演講，希望協助企業轉型與提升競爭力。

今年在北、中、南等地各大工業區預計舉辦九場「金鑽企業登峰講座」，除邀請專家學者剖析「國內外經濟情勢與匯率展望」外，並搭配國內知名會計師事務所執業會計師分享「東南亞投資環境概況」與「台商稅務規劃」等議題，講座內容充實精彩，獲得與會廠商熱烈迴響。後續舉辦場次如下，歡迎各界洽鄰近分行踴躍報名參加。

第一銀行台商智慧機械

相關新聞

台商鮭魚返鄉 政府願助缺工問題

2019-03-28 12:07

明基醫與LKL集團簽訂經銷合作 拓展馬來西亞市場

2019-03-28 16:33

國安基金修正案 保留送院會協商

2019-03-28 11:42

政院拍板 農地工廠管理以2016年5月20日為分界

2019-03-28 11:41

政院拍板 農地新違章工廠「殺無赦」

2019-03-28 11:38

國安基金規模變大變小 立法院財委會今決定送院會協商

2019-03-28 11:02

退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55

名家觀點／開放勞退自提自選 雙贏

2019-03-28 00:48

立院初審通過：陸資違法投資 最高罰2,500萬

2019-03-28 00:40

二林精機園區 堅持開發農地 環團無法接受

2019-03-28 00:25

退回環評專案小組…二林精機園區 補件再審

2019-03-28 00:17

二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案

2019-03-27 23:46

立院初審通過 陸資違法來台 可重罰2500萬

2019-03-27 23:35

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

景氣走緩 2月差點落入藍燈

2019-03-27 23:21

利率倒掛示警該怎麼辦? 投信：尋找安全抗震標的

2019-03-27 22:00

2月景氣燈號驚險力守黃藍燈 差一分再落入藍燈

2019-03-27 21:30

3月消費者信心指數（CCI） 終止連二升

2019-03-27 20:58

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

二林精機拚翻案 王惠美親自出席環評坐鎮

2019-03-27 15:22

全球處「膽顫型經濟」 我恐陷衰退

2019-03-27 14:42

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件

2019-03-27 14:20

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:17

國安基金「增胖」 官方有異見

2019-03-27 00:28

名家觀點／企業併購兩大趨勢

2019-03-26 01:15

談台灣3難題 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 10:13

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:22

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

2月景氣綜合判斷分數減少3分 燈號力守黃藍燈

2019-03-27 16:09

多元創新的全通路整合金融、滿足全方位家庭理財需求

2019-03-27 17:00
看更多

熱門文章

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

賣違法機上盒 重罰

2019-03-28 02:29

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

旅日神卡再添一張！北富銀祭3%現金回饋無上限

2019-03-27 17:42

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28

台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑

2019-03-28 02:44

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺

2019-03-27 23:47

合併？分開？股利計稅 「94萬」當分界

2019-03-28 14:53

二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案

2019-03-27 23:46

華為P30旗艦機亮相 大立光、台積電可望受惠

2019-03-28 08:59

大同去年大虧 市場派：續爭經營權

2019-03-27 22:01

三井LaLaport購物中心啟動開發 台糖力邀到高雄投資

2019-03-27 21:01

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

未分配盈餘營所稅 今年仍按舊制申報

2019-03-28 02:29

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55

群聯：NAND價格 本周是谷底

2019-03-27 23:45

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

華為挑戰三星 搶攻歐洲市占

2019-03-28 01:12

全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工

2019-03-27 23:17

正崴土城擴產計畫 仍在評估中

2019-03-27 23:46

LINE Bank喊資料落地台灣 金管會：要確保資料監理得到

2019-03-28 08:52

三大因素 主導新台幣匯率走勢

2019-03-27 17:45

智慧城市展 遠傳秀5G應用

2019-03-27 23:17

台灣公司治理 排名不變

2019-03-28 00:40

達方綠能事業將轉盈 全年營收拚增15%

2019-03-27 18:31

英飛凌無預警下修財測 台廠半導體供應鏈恐受波及

2019-03-28 11:27

保險業「大魔王」來了 壽險業財報風險 立委促正視

2019-03-27 23:50

政院拍板 農地新違章工廠「殺無赦」

2019-03-28 11:38

退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

投顧：華映綠能下市 大同公司市場派之爭恐加劇

2019-03-27 23:14

DRAM價格恐跌至第3季 今年產值估減22%

2019-03-28 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top