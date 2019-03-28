一銀三管齊下 挺台商回台投資

2019-03-28 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



第一銀行配合行政院國家發展基金辦理總額度新台幣200億元「歡迎台商回台投資專案貸款」，只要是符合該方案之適用對象均可與第一銀行聯繫，融資範圍包括興建廠房、購置機器設備與營運週轉金等，必要時可搭配移送中小企業信保基金保證方式，增加企業財務調度彈性，以最優惠利率與最迅速服務提供台商回台投資所需資金。

此外，第一銀行針對有意將產能移回國內工業區、產業園區或政府核可工業用地等之廠商，辦理融資期限最長20年、成數最高八成、無額度上限之工業區低利優惠貸款，另對綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防、智慧機械、新農業與循環經濟等七大新創重點產業之廠商，更提供各項優惠利率融資專案，全力支援台商資金需求，協助企業順利取得營運資金。

一銀表示，自2008年開始全台走透透，於全台各大工業區舉辦「金鑽企業登峰講座」迄今已近百場，並依企業最關注之經濟金融趨勢、融資及稅務規劃等議題，邀請各領域之專家學者蒞臨演講，希望協助企業轉型與提升競爭力。

今年在北、中、南等地各大工業區預計舉辦九場「金鑽企業登峰講座」，除邀請專家學者剖析「國內外經濟情勢與匯率展望」外，並搭配國內知名會計師事務所執業會計師分享「東南亞投資環境概況」與「台商稅務規劃」等議題，講座內容充實精彩，獲得與會廠商熱烈迴響。後續舉辦場次如下，歡迎各界洽鄰近分行踴躍報名參加。