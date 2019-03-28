花旗：新興市場與中國Q2投資機會浮現

2019-03-28 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



花旗銀行今（28）日公布2019年第2季投資展望，定調全球經濟情勢三個狀況，「川金待銀、股債連英、美中不足」，因為川金二會破局，中美貿易戰情延續，英國脫歐延宕，全球經貿局勢混沌不明，讓投資人看市場猶如霧裡看花。

花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，相對於美國過去在全球市場獨領風騷，2019年第2季新興亞洲的投資機會浮現，在單一市場端則看好中國。

回應投資人對全球經濟成長腳步蹣跚的擔憂，曾慶瑞指出，根據國際貨幣基金會2018年各國經濟總量統計，全球排名前兩大經濟體為美國與中國，兩者GDP加總已占全球GDP的40%，這代表著美國、中國的經濟體質足以左右全球經濟表現。

但美國、中國各自面臨四點「不足」，美國是府院和諧不足，S&P獲利成長不足，零售銷售不足，通貨膨脹不足；中國則是經濟成長不足，就業供給不足，貿易動能不足，以及外資持有不足。

貨幣趨勢方面，花旗表示，聯準會的鴿派論調，暗示聯準會預期美國經濟成長將於第2季到達頂點，未來美國與其他國家的經濟成長差異將慢慢縮減，讓美元中長期面臨貶值壓力。

人民幣部分，美中貿易是否能達成協議扮演關鍵角色，如美中達成最低限度的貿易協議，則人民幣可望持續走升，且MSCI指數增加中國股市比重也對人民幣有所助益。