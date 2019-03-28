花旗銀看Q2：新興亞洲、中國機會浮現 美元中長期看跌

2019-03-28 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞今（28）日表示，全球前100大品牌中，美國品牌佔了五成，代表其品牌有一定競爭力，在資本市場中也有一定影響力，相較而言，中國品牌僅有一家入榜，台灣品牌則沒有上榜。

但美中不足的是，美國今年面臨四大不足：府院和諧不足、S&P獲利成長不足、零售銷售不足、通貨膨脹不足，今年美國經濟成長將較於新興市場可能不再續領風騷。

因此曾慶瑞建議，2019年第2季投資人可以瞄準新興市場亞洲投資機會，假設持有美元部位過高的投資人，也可適度調整美元資產配置。

花旗銀公布第2季投資展會內容，有兩大重點。第一、全球經濟成長放緩成為常態；第二、美中兩大經濟體足以左右全球經濟表現，兩國GDP相加占全球GDP的40％。

今日投資展望會由曾慶瑞主持。他表示，2019年主要經濟體都已經調降GDP估值，包括美國聯準會（Fed）預估美國從2.3％調降至2.1％、歐洲央行預估調降GDP從1.7％到1.1％、中國預估GDP為6~6.5％。

而花旗銀則預估，中國今年GDP為6.2％、歐元區為1％、新興市場為4.4％、日本為0.9％，都較去年有成長，但低於外部預期成長力道。

曾慶瑞表示，美國雖然有不足之處，但通貨膨脹不足低於2％，代表還有貨幣寬鬆空間，不過要注意今年美元表現，中長期有貶值壓力。

中國股市則因市值佔GDP比重僅有七成、不到八成，本益比回到2014年的低點，建議現在是中長期不錯的介入時間點，中國的外債比例低，影響不大，假設中美貿易戰達成協議，將可帶動人民幣走強，間接帶動亞洲其他貨幣走升。

新興市場亞洲部分，則因市場規模大幅成長，亞洲與美國間的貿易佔比，由22％縮減到15％，可窺見亞洲區域經濟依存度日益增加。

另外，美中貿易戰影響下，美國給中國的關稅壓力，更將促進亞洲內部貿易，讓中國周邊國家受惠。去年12月為止，亞洲股市以及債市分別僅佔全球股市與債市市值的11％與5％，顯示亞洲市場成長空間大。