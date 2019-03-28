鋪路純網銀！投審會通過LINE增資48億

2019-03-28 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部投審會今天通過3項重大投資案件，其中香港商LINE FINANCIAL ASIA CORPORATION LIMITED申請以新台幣48億2,500萬元，增資國內事業台灣連線金融科技股份有限公司暨轉投資設立連線商業銀行股份有限公司，實行

後持股比例 49.9％，從事商業銀行業。

投審會今天召開第1173次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計3件，除LINE的純網銀增資案外，陸資部分有大陸商山東如意集團等，透過子公司間接取得香港商英威達有限公司台灣分公司全部股權（營運資金新台幣250萬元）及國內投資事業邦新工業股份有限公司50％股權（實收資本新台5億500萬元），從事人造纖維製造業、化學原料批發業等業務。投審會指出，因香港商英威達有限公司上層股權結構變動，投資人身分別由外國投資人變更為陸資投資人。

對外投資部份，投審會則通過，世界先進積體電路股份有限公司申請匯出新加坡幣3億9,999萬元， 對 外 增 資 新 加 坡 商 VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE.LTD.，從事製造與銷售積體電路及其他晶圓半導體裝置等業務。