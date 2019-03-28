台商鮭魚返鄉 政府願助缺工問題

2019-03-28 12:07 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



受中美貿易戰影響，台灣傳統製造業台商回台投資，擔心缺工問題；高科技產業則因總體訂單減少，可能面臨大幅裁員。台中市勞工局長吳威志20日受訪表示，對於可能缺工的業者，勞工局將視產業需要，與業者合作成立「客製化」勞工技能培訓專班，以因應廠商回台投資的勞工需求。

傳統產業缺工

但吳威志也指出，對於可能發生大量裁員的高科技製造業，勞工局會採預警制度，避免勞工權益受損。最近發布預計回台投資的台商，如捷安特、車王電子等，都屬傳統製造產業。

吳威志日前親往捷安特與公司高層協商，由於捷安特生產線尚未擴充，但已有不少訂單先回台灣生產，因此勞工需經常性加班。加班過程，勞工可能因彈性排班及加班費等問題，而與資方的看法有所差異。為避免廠商違反一例一休的新勞動法規，勞工局會請廠商與工會先行協商工作排班情況。

設立培訓專班<

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吳威志表示，部分台商已將訂單轉回台灣廠生產，加上未來擴大投資需要，一方面可能要求勞工加班，一方面會產生缺工現象。勞工局將採客製化機制，與有需求的廠商合作，建立培訓專班，為業者培養所需技能的勞工。除協助解決缺工問題，雇用合作培訓的勞工，勞工局對資方與勞方也都各有一定的獎勵。

台中市勞工局長吳威志，擔心台商回台投資可能造成勞工加班及缺工現象。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 對於勞工局提供的服務及優惠，部分中小企業常因需求規模不大，不一定能夠享受得到。喬福泡綿公司總裁辦公室副總經理許雅芬表示，一般生產線的勞工，普遍有缺工現象，但不是因為技術問題，而是多數年輕人不願做第一線工作。公司所需要的模具技術人才，因每次只需要二、三位，但開班人數可能要卻有二十位以上，所以公司只能以招募方式爭取人才。

生產電腦五金零組件，陸合企業的總經理何鴻鈞則說，公司會有自動化設備、製圖工程師的需要。雖然未和勞工局合作，但會透過繪圖職訓補習班合作，從畢業學員挑選所需技術人才，並申請勞工局的就業津貼等補助。

美中貿易影響訂單數

不過，雖然傳統製造業因台商回流而有勞工加班或導致缺工現象，但受到中美貿易戰影響，部分高科技產業也有大量裁員的情況，如華映將解雇2500名員工。對此，吳威志也事先請勞工局加以了解情況，擔心此一效應從北部蔓延至台中科學園區。

美律實業董事長廖祿立日前在台中磐石會中指出，中美貿易戰令部分客戶不敢對中國下訂單，幸好美律在泰國也有設廠，客戶才安心對泰國廠下訂單。他認為，除了訂單轉移生產等影響外，中美貿易戰另一項重要影響是，造成整體消費力的下降，進而使產量降低、訂單下降，而不僅是（美國）關稅提高的問題。

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