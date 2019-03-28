海洋風電攜台廠 建置首批塔架預組裝錨定系統

2019-03-28 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



海洋風電攜手台灣廠商建置首批塔架預組裝錨定系統，扶植台灣本土廠商進入風電基礎供應鏈。圖／上緯投控提供 分享 facebook 海洋風電第二階段興建工程正順利進行中，所配合坐落於台中港2號碼頭之台灣首座離岸風電重件碼頭並已完成整建工程，將進行風場部件組裝裝卸。在海洋風電協助與投入下，台中港已擁有符合離岸風電施工組裝規格的重件承載碼頭。

海洋風電為台灣首座離岸風電示範風場，於台中港2號碼頭整建過程與台中港務公司緊密合作外，亦負責塔架預組裝錨定系統設計與施工。此系統為台灣首批，從設計、測試、製造到安裝，海洋風電團隊與聯邦工程顧問公司花費約1年時間密切配合打造。

此錨定系統的製造過程通過SGS檢測，具備抗震與抗颱性能。為符合塔架規格，施工團隊將土木工程的精準度控制在3毫米水準，已達國際級水平，此案例已成功將台灣本土廠商扶植進入風電基礎供應鏈中，海洋風電將持續落實本土產業在地化。

上緯（3708）董事長蔡朝陽表示，海洋風電為台灣首座示範風場，開發、設計、審批與建造過程中積極與在地廠商合作，很榮幸有機會進一步參與台灣離岸風電基礎建設並與台灣本土廠商合作。我們了解，本土廠商在短時間符合國際規範的難度與決心。身為台灣離岸風電先驅，上緯將持續推動離岸風電產業在地化。

麥格理資本負責人蔡毅霆表示，很高興海洋風電與在地廠商建立合作夥伴關係，完成了台灣首座離岸風電重件碼頭整建工程。麥格理資本會持續支持台灣可再生能源的發展，與產業本土供應商合作，加深在地化在台灣離岸風電產業鏈的關鍵作用。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，身為海洋風電的最大股東，沃旭自加入計畫之初即導入歐洲專業經驗與人力以確保海洋風電計畫所有階段均達到離岸風電產業規格標準。台中港離岸風電重件碼頭的完工展現了海洋風電於台灣離岸風電產業鏈扮演的先鋒角色。